TFF 3. Lig 2. Grupta yeni sezon öncesi hazırlıklarını Elazığ’da sürdüren Elazığ Karakoçan FK, son olarak Çatalcaspor’da oynayan eski oyuncusu Furkan Yiğit’le yeniden anlaştı. Geçtiğimiz sezon yine mavi-beyazlı ekibin formasını giyen, devre arası transfer döneminde Çatalcaspor’la anlaşan ve İstanbul ekibiyle 9 maça çıkan Furkan, yeni sezon için Elazığ Karakoçan FK’nın kampına katıldı.

1995 Malatya doğumlu olan Furkan Yiğit, kariyeri boyunca çıktığı 100 TFF 3. Lig maçında 14 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan mavi-beyazlılar, iç transferde başarılı stoperi Şeyhmus Abdulkadir Aksu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

İHA