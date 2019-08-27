Elazığ İl Özel İdare’de Olcay Orak dönemi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin Elazığ temsilcisinde başantrenörlüğe Orak getirildi. Kulüp tesislerinde düzenlenen törende Olcay Orak, 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Orak, yaptığı açıklamada, takımın 5 yıl süren bir mücadelenin ve emeğin sonucunda Süper Lig’e yükselerek büyük bir başarı ortaya koyduğunu belirtti.

Bu mücadelenin aynı heyecanla devam edeceğini ifade eden Orak, "Geçen seneye nazaran ligin tonajı daha yüksek olacak. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, BOTAŞ, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol gibi çok değerli takımlar var. Bizim de iyi bir fikstürümüz var. Tabii maç kazanırsak iyi fikstür gerçek anlamda iyi bir fikstür olacak." dedi.

Orak, Elazığ İl Özel İdare takımının sayıca iyi taraftarı olduğunu, bundan sonraki süreçte onların desteğine daha çok ihtiyaç duyacaklarını dile getirdi.

İlk maçlarını 12 Ekim’de deplasmanda İzmit Belediyespor ile oynayacaklarını anımsatan Olcay Orak, şunları kaydetti:

"Bu ayın 25’inde Gelecek Koleji Çukurova Basketbol’un Mersin’de düzenleyeceği, 8 takımın katılacağı turnuvada yer alacağız. O zamana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hep beraber şehrin dinamiklerini de işin içerisine katarak seyircimizle birlikte, bizler sahanın içinde, onların sahanın dışında çok iyi bir takım sunacağımıza inanıyorum. Sahanın içerisinde elinden gelen her şeyi yapan, maçın son dakikasına kadar mücadele eden bir takım görüntüsünü sağlayacağız. Herkesin desteğiyle Elazığ İl Özel İdare’nin beklenenin çok daha üzerinde bir başarıyla lige giriş yapacağına inanıyorum."