Elazığ İl Özel İdare, sağlık sponsorluğu anlaşması imzaladı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare, Medical Park Elazığ Hastanesi ile sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı. İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde düzenlenen törende, kulüp başkanı Mustafa Alpay ile hastane genel müdürü Dr. Mahmut Yıldız azır bulundu.

Alpay, yaptığı konuşmada, takımın bütün medikal ihtiyaçlarının ve tedavilerinin Medikal Park Hastanesi tarafından sağlanacağını belirtti.

Bu sezon FIBA Avrupa Kupası’nda da mücadele vereceklerini hatırlatan başkan Alpay, destekleri nedeniyle hastane yetkililerine teşekkür ederken, şunları söyledi:

"Malumunuz ilimizde acı bir deprem yaşandı. İnanıyorum ki bu sene takımımızın kazanacağı başarılarla, insanlarımızın ve çocuklarımızın sporla rehabilite olmalarını sağlayacağız. Şehrin bütün dinamikleri olarak el ele verip, sporcularımızın, teknik heyetimizin, yönetim kurulumuzun mücadelesiyle, ilimizin milletvekilleri, mülki ve idari amirleri hep birlikte Elazığ’ı temsil edeceğiz. Anlaşmanın ilimize ve takımımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Hastane genel müdürü Mahmut Yıldız ise "Herkes için sağlık" sloganıyla yola çıktıkları sektörde, özellikle sporun ve sporcunun yanında olmaya gayret gösterdiklerini dile getirdi.

AA