Elazığ İl Özel İdare-OGM Ormanspor maç sonucu: 66-101

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Elazığ İl Özel İdare, OGM Ormanspor'u ağırladı. İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maç baştan sona başkent ekibinin üstünlüğü ile geçildi. İlk periyodu 28-13, ikinci periyodu 53-34 ve üçüncü periyodu 77-49 önde tamamlayan Ormanspor, salondan da 101-66’lık farklı galibiyetle ayrılmasını bildi.

Başkent ekibinde Sevgi Uzun kaydettiği 46 sayıyla galibiyette büyük rol oynarken, Elazığ İl Özel İdare’de Nur Nihan Dabakoğlu ile Melike Yalçınkaya’nın 30’ar sayısı mağlubiyeti önleyemedi. (İHA)