MENÜ

Elazığ İl Özel İdare, Kelsey Mitchell’i transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare, 25 yaşındaki ABD’li oyuncu Kelsey Mitchell’i kadrosuna kattı.

08 Aralık 2020, Salı 00:01 Son Güncelleme:
- A +
Elazığ İl Özel İdare, Kelsey Mitchell’i transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare, ABD’li oyuncu Kelsey Mitchell’i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) oyuncularından 25 yaşında ve 1,73 metre boyundaki Kelsey Mitchell, kadroya dahil edildi. Kelsey Mitchell, daha önce WNBA ekibi Indiana Fever takımında forma giydi.

 Kulüp başkanı Mustafa Alpay, yaptığı açıklamada, Ariel Atkins ile anlaşmalarının karşılıklı olarak feshedildiğini belirterek, "Biz de WNBA’in başarılı oyuncularından Kelsey Mitchell ile anlaşma imzaladık. Takımımız ve şehrimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...