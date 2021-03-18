Elazığ İl Özel İdare, Kadınlar Avrupa Kupası’na veda etti

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda Birevim Elazığ İl Özel İdare, çeyrek final mücadelesinde Macaristan temsilcisi KSC Szekszard’a konuk oldu. Kupada tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek final mücadelesinde Birevim Elazığ İl Özel İdare, KSC Szekszard ile Kayseri’de karşı karşıya geldi.

Her iki takımın da hücumda tutuk başladığı karşılaşmanın ilk 5 dakikalık bölümü 9-7 Macar ekibi KSC Szekszard’ın üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra hücumda etkinliğini artıran KSC Szekszard, periyodun bitimine bir dakika kala farkı çift hanelere taşıdı: 20-10. Macaristan temsilcisi, ilk çeyreği 22-13 önde tamamladı.

İkinci periyoda da iyi başlayan ve hücum ribauntlarında etkili olan Macar ekibi, çeyreğin ortalarında Friskovec’in üçlükleriyle skoru 31-17’ye getirdi. Skor üretmekte zorlanan Birevim Elazığ İl Özel İdare, Mitchell’ın sayılarıyla rakibine cevap vermeye çalışsa da soyunma odasına 43-34 geride gitti.

Maçın ikinci yarısına Studer ve Friskovec’in üçlükleriyle başlayan KSC Szekszard, 24. dakikayı 52-40 önde geçti. Birevim Elazığ İl Özel İdare, Mitchell’ın üst üste iki üç sayılık basketiyle 25. dakikada farkı 6’ya indirdi: 52-46. Karşılıklı sayılarla devam eden mücadelede Macaristan temsilcisi, son çeyreğe 59-51 üstün girdi.

Karşılıklı basketlerle geçen final periyodunda farkın kapanmasına izin vermeyen KSC Szekszard, sahadan 77-67 galip ayrıldı ve kupada adını Dörtlü Final’e yazdırdı.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Ali Faur (Romanya), Ivana Ivankovic (Sırbistan), Ivan Milicevic (Bosna Hersek)

KSC Szekszard: Theodorean 3, Studer 16, Goree 14, McCall 10, Bonner 21, Friskovec 12, Miklos, Gereben, Krnjic 1

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 3, Mitchell 24, Vitola 13, Cannon 20, Baric 4, Sera Özelçi 3, Şuğranur Hatice Sönmez, Nuran Tutsak

1. Periyot: 22-13

Devre: 43-34

3. Periyot: 59-51