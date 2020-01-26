Elazığ için tek yürek

Elazığ ve Malatya’yı vuran 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok yerden yardım eli uzatılırken Fenerbahçeli taraftarlar da harekete geçti. Deprem bölgesi için Kadıköy Belediyesi’nin başlattığı “Kadıköy Paylaşıyor” yardımı kampanyasında yine Kadıköy Belediyesi’nin Yoğurtçu Parkı girişinde oluşturduğu yardım noktasına Fenerbahçeli taraftarlar katkıda bulunmak için adete birbirleriyle yarıştı.

Sarı- Lacivertliler getirmiş oldukları bot, mont, battaniye gibi kışlık kıyafetlerin yanı sıra bebek bezi, hijyenik ped gibi malzemeler Kadıköy Belediyesi’nin Yoğurtçu Parkı’nda oluşturmuş olduğu noktada toplanarak yola çıkmak üzere hazır hale geldi. Maç sırasında da Kadıköy’de adeta yas havası vardı.

23. dakikada destek

Futbolcular sahaya “Geçmiş olsun Türkiyem” yazılı tişörtle çıkarken tribünde müzik çalınmadı, yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu. Başakşehir taraftarları da Fenerbahçe deplasmanında tribünündeki yerini alırken, depremin merkez üssü olan Elazığ için maçın şehrin plaka kodu da olan 23. dakikada telefonlarının ışıklarını yakarak destek oldu. Taraftalar, 1 dakika boyunca bu etkinliğini sürdürürken, tribünden depremzedelere yanlarında olduklarını bir kez daha ifade etti.