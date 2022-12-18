Elazığ FK-Kuşadasıspor maç sonucu: 2-0

TFF 3. Lig 2. Grup 17. hafta maçında 23 Elazığ FK, sahasında karşılaştığı Kuşadasıspor’u 2-0 mağlup etti.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Yusuf Alper Abalı xx, Hilmi Göktürk İmamoğlu xx, Metin Uçar xx
23 Elazığ FK: Eren Yılmaz xx, Cuma Ali Üzüm xx, Şeyhmus Abdulkadir Aksu xx (Sezer dk. 74 x), Ömer Faruk Aydemir xx, Seyid Ahmet Han xx, Gökhan Erdöl xx (Ercan dk. 87), Ekrem Sütçü xx (Emre dk. 83 ?), İbrahim Kaya xx, Özcan Şahan xxx (Furkan dk. 83 xx), Eren Çinkılınç xx, Ahmet Can Arık xx
Kuşadasıspor: Mehmet Salih Demircan xx, Berkay Sizer xx (Murat Gürbüzerol dk. 81 ?), Emirhan Karagülle xx (Taha dk. 81 ?), Murat Çaydemir xx, Fatih Şerifoğlu x (Ali Öztürk dk. 57 x), Özgür Çelik xx, Muhammet Sait Özvardar xx, Hamit Bayraktar xx, Atakan Aybastı xx, Çağrı Ortakaya xx (Galip dk. 81 ?), Ferhat Öztaşdelen x (Süleyman dk. 70 x)
Goller: Özcan (dk. 68), Furkan (dk. 90+4) (23 Elazığ FK)
Sarı kartlar: Cuma Ali (23 Elazığ FK), Hamit, Ali, Atakan, Can (Kuşadasıspor)