Elazığ FK-Alanya Kestelspor maç sonucu: 1-2

TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında 23 Elazığ FK, sahasında Alanya Kestelspor’a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Tunç Özdemir x, Hasan Hüseyin Yazıcılar xx, Volkan Esen xx,
23 Elazığ FK: Eren Yılmaz xx, Cuma Ali Üzüm xx, Şeyhmus Abdulkadir Aksu xx, Ömer Faruk Aydemir xxx, Seyid Ahmet Han xx (Emre Eser dk. 79), Harun Koç x (Sezer dk. 67 x), Gökhan Erdöl xxx, Ekrem Sütçü xx, Eren Çinkılınç xx, Ahmet Can Arık xx, Furkan Yiğit x (İbrahim Kaya dk. 60 x)
Alanya Kestelspor: Onur Behiç Özalgan xx, Emre Tosun xx, Gürcan Gözüm xx, Ali Berke Timurcioğlu xx (Alhan dk. 69 x), Burak Temir xx (Murat dk. 78), Vural Akkurt x (Hasan dk. 65 x), Batuhan Ayvaz xx (Ahmet Ülük dk. 78 xx), Buluthan Bulut xx, Muhammet Enes Erdem xxx, Furkan Mehmet Doğan xx, Berkay Arı xx
Goller: Ömer Faruk (dk. 87) (23 Elazığ FK), Muhammet Enes (dk. 46), Ahmet Ülük (dk. 90+3) (A. Alanya Kestelspor)
Sarı kartlar: Ahmet Can, Ömer Faruk, Şeyhmus (23 Elazığ FK), Ali Berke, Onur Behiç, Buluthan (A. Alanya Kestelspor)