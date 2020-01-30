Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden usta oyuncu Kemal Sunal'ın 11 Kasım 1944 tarihinde dünyaya geldiği Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'ndeki ev de bu depremde yıkıldı. 27 Aralık 2019'da yine Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde hasar gören evin büyük depreme dayanamadığı bildirildi.

"EVDEN KALAN TEK DUVARLAR"

Kemal Sunal'ın amcasının torunu Hacı Bayram Sunal, "Evden geriye sadece duvarlar kaldı. Kemal Sunal, burada çocukluğunda yaşamış. Babası Mustafa amca vefat etmeden önce geliyordu ziyaretimize, köyünü unutmamış bir insandı. Biz Ali Sunal'dan bir şey beklemiyoruz, maddi bir şey beklemiyoruz. Ali Sunal belki bilmiyordur ama sonuçta buralı. Buraya gelip, en azından manevi destek verebilirdi, vermedi. Ne aradı ne bir şey yaptı. Ama çok isterdik gelmesini, hayal kırıklığı oldu. Sonuçta babasının, dedesinin doğduğu köy" dedi.

"KEMAL SUNAL'IN BİR EVİ VARDI O DA ELİMİZDEN GİTTİ"

Kemal Sunal'ın akrabası Ensar Sunal, "Bu depremde ev yok oldu. Köyümüzün de aynı şekilde. Devletimizden Allah razı olsun, ellerinden gelen bütün seferberliği yaptı, ne gerekiyorsa yaptı. Kemal Sunal'ın bir bu evi vardı, o da elimizden gitti, bir şeyi kalmadı. Evinin yıkılması çok üzücü. Milletimiz geliyor, görüyordu. 'Kemal Sunal'ın evi' diye fotoğraf çekiyorlardı. Kemal Sunal'ın babası her sene gelir, burayı ziyaret ederdi. Ölmeden bir sene önce de gelmişti. Hatta 1- 2 ay da kalmıştı" şeklinde konuştu

"Ali Sunal ilgisiz kaldı. Biz Sunal soyismini taşımaktan gurur duyuyoruz. Yaklaşık 15-20 tane aracım var ve hepsinin üstünde Kemal Sunal'ın fotoğrafı vardır. Soyismiyle de fotoğraflarını taşımakla da gurur duyuyoruz."

"2-3 AY KALIRDI BİZLERİN YANINDA KALIRDI"

Eyüp Sunal, "Gökçe'de Kemal Sunal'dan kalan tek evdi. Biz evi onarmak, kendisinin bir anısı olarak yaşatmak istedik, ama olmadı" ifadelerini kullandı.

"Babası Mustafa amca her sene gelirdi, bizlerin yanında kalırdı. Mustafa amca öldükten sonra ilişkimiz kesildi."

DHA



