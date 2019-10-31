TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Elazığ Belediyespor’da, Sportif Direktörlük görevine takımın eski teknik direktörü Alaattin Tutaş getirildi. Uzun süre yürüttüğü Teknik Direktörlük görevinden bu sezonun 6. haftasında oynanan Turgutluspor maçı sonrası istifa ederek ayrılan Tutaş, yaklaşık 1 aylık aranın ardından bu kez sportif direktör olarak Elazığ Belediyespor’a döndü.

Kırmızı - Lacivertliler geride kalan 10 hafta sonunda 1 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlikle 7 puanla 16. sırada kendine yer buldu.

İHA