Elazığ Belediyespor - Fethiyespor maç sonucu: 1-1

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup’un 4'üncü haftasında Elazığ Belediyespor FK, sahasında karşılaştığı Fethiyespor’la 1-1 berabere kaldı.

21 Eylül 2019, Cumartesi 19:24
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Elazığ Belediyespor - Fethiyespor maç sonucu: 1-1

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup’un 4'üncü haftasında Elazığ Belediyespor FK, sahasında karşılaştığı Fethiyespor’la 1-1 berabere kaldı.

40'ıncı dakikada ceza sahası dışından Cemal'in sert şutu ağlara gitti: 0-1.

76'ncı dakikada Cenk, ceza sahası içindeki Turgay'a pas verdi. Turgay'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 

90'ıncı dakikada Arif ceza sahasına bir pas gönderdi, Serhan'ın şutunu kaleci kurtardı.

Stat: Gençlik Merkezi

HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş, Vedat Demir, Uğur Aydoğdu 

ELAZIĞ BELEDİYESPOR FK: Ogün Karakaya - Can (Dk.Mazlum), Burak Keskin, Burak Kavlak, Muhammet, Hayrettin, Tuncay, Arif, Ferhat (Dk.46 Cenk), Emre Bayram, Gökhan (Dk.59 Serhan)

FETHİYESPOR: Serkan - Hüseyin, Sabri, Anıl Gir (Dk. 69 Metin), Halil, İbrahim (Dk. 83 Ozan), Mert Özmen, Cemal (Dk.77 Sergen), Mert Caymaz, Anıl Arıcıoğlu, Turgay 

GOLLER: Dk.76 Turgay (Elazığ Belediyespor) - Dk.40 Cemal (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Emre (Elazığ Belediyespor) - Sabri (Fethiyespor)

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