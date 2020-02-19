Elazığ Belediyespor – Belediye Derincespor maç sonucu: 2-4

TFF 3. Lig 2. Grup’un 24. hafta maçında Belediye Derincespor, deplasmanda karşılaştığı Elazığ Belediyespor’u 4-2 mağlup etti.

Derincesporlu futbolcular, Elazığ depremi nedeniyle maça, “Sizi en iyi biz anlarız. Geçmiş olsun Elazığ” pankartıyla çıktı.

Stat: Gençlik Merkezi

Hakemler: Erdem Mertoğlu xx, Mesut Hakalmaz xx, Mehmet Şenkaya xx

Elazığ Belediyespor: Engin Olgun x, Emrah Çalışlar xx, Enver Abdullah Filiz xx, Hayrettin Cengiz xx, Ferhat Canlı xx, Arif Şahin xxx, Can Morgül xx, Metehan Andaç Özlü xx, Tuncay Fındıkcı xx, Semih Ekmen xx (Mazlum dk. 84 ?), Gökhan Aydaş (Furkan dk. 8 xxx)

Belediye Derincespor: Yunus Emre Genç xx, Sercan Uslu x (Sefa dk. 63 x), Cihan Halil xxx, Yiğitali Bayrak xx, Melih İnan (Rıdvan Aykan dk. 31 xx), Koray Baykara xx, Özkan Toprak xx (Aykut dk. 70 x), Yunus Özdemir xxx, Efe Karaoğlu xx, Tayfur Emre Yılmaz xx, Bahtiyar Yıldırım xx

Goller: Furkan (dk. 13 ve dk. 53) (Elazığ Belediyespor), Cihan Halil (dk. 41, 77 ve 83), Yunus (dk. 69) (Belediye Derincespor)

Kırmızı Kart: Can Morgül (dk. 80) (Elazığ Belediyespor)

Sarı Kartlar: Metehan, Alaattin Tutaş (Teknik Direktör), Emrah, Mazlum (Elazığ Belediyespor), Özkan, Yunus (Belediye Derincespor)