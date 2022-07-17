Elazğspor’da belirsizlik ortamı yaşanıyor

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezon hazırlıklarına 15 Temmuz Cuma günü kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla başlayan Elazığspor’da önemli gündem maddeleri belirsiz durumda. Yeni sezon öncesi Alaattin Tutaş’ın sportif direktörlük görevine geri dönecek olması nedeniyle teknik direktörlük görevi için gündemine 4-5 isim alan, bu isimlerle görüşmeler gerçekleştirmesine rağmen halen sonuç alamayan bordo-beyazlı yönetim, öncelikli olarak bu krizi aşmanın planlarını yapıyor. Gündemin önemli konuları arasında yer alan transfer yasağı için de girişimlerini sürdüren Elazığspor yönetimi, yasağa engel dosyadaki kişilerle temas halinde.

Bordo-beyazlı ekibin yeni sezon öncesi en sıkıntı yaşamadığı nokta ise iç transfer oldu. Sözleşmesi biten, bitecek olan isimler görüşmeler yapan transfer komitesi bu konuda herhangi bir pürüz yaşamadı ve iç transferi Yusuf Ensar Poyrazlı (Samsunspor’a gitti) haricinde sıkıntısız tamamladı.