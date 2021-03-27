Galatasaray'ın gündeminde yer alan ve bu sezon 11 gol, 7 asistle yıldızlaşan 19 yaşındaki Elayis Tavşan, FANATİK'e konuştu...

'Önce Nijmegen, sonra transfer!'

"İsmimin transferle anılması iyi performans gösterdiğim anlamına geliyor. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Ancak şu anda tamamen gelişimime odaklandım. İlk hedefim Nijmegen'le üst lige çıkmak, sonrasında kariyerim için daha iyi bir adım atmak."

Hollanda'da Nijmegen forması giyen Türk asıllı Hollandalı futbolcu Elayis Tavşan bu sezona damga vuruyor. Geçen dönem 7 gol, 3 asistlik performansıyla Galatasaray'ın da gündemine gelen 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon 11 gol, 7 asistlik harika performansıyla yıldızlaştı. Editörlerimizden Atalay Özçelikli de başarılı oyuncuya ulaştı, Galatasaray'ın ilgisini, gelecek hedeflerini sordu. Şimdi söz Elayis Tavşan'da...

'Türkiye'de herkes futbolu yaşıyor'

- Galatasaray'ın gündemine girdin, birçok Süper Lig ekibi tarafından da izleniyorsun. Resmi bir teklif geldi mi?

"İsmimin transferle anılması güzel bir duygu. Bu benim iyi bir performans gösterdiğim anlamına geliyor. Türk futbolunu aslında sürekli çok yakından takip edemiyorum ancak Galatasaray çok büyük bir kulüp, onu biliyorum. Türkiye'deki en güzel şey futbola bakış açıları ve deneyimle, tutkuları. Orada herkes futbolu yaşıyor. Ancak şu anda tamamen kendi gelişimime odaklandım. İlk hedefim Nijmegen'le üst lige çıkmak, sonrasında kariyerim için daha iyi bir adım atmak."

'Gelişim için doğru yerdeyim'

- Futbolcu fabrikası olan Hollanda'da oynuyorsun, kariyerin açısından bu durum sana ne katıyor?

"Hollanda kişisel gelişimim açısından çok önemli bir yer. Burada genç oyuncular daha çok şans buluyor. Zaten Hollanda verdiği iyi eğitimle tanınıyor. Buradaki futbol tarzı hücum odaklı. Aynı zamanda teknik ve taktik ön planda. Tüm bu özellikler de benim için çok uygun. Gelişimim açısından doğru yerdeyim."

'Milli takımdan teklif gelirse düşünürüm'

- Türkiye ve Hollanda vatandaşısın. Hollanda'nın altyaş kategorilerinde forma giysen de henüz milli takım tercihini yapmadın. Gönlün hangi ülkeden yana?

"Hollanda'da doğdum ve büyüdüm. U17 Avrupa Şampiyonluğu da kazandım. Kariyerimin en önemli anlarından biriydi. Çok iyi rakiplere karşı oynadık, orada çok şey öğrendim. Annem Türk ancak Türkiye için hiç oynamadım. Türkiye Milli Takımı'ndan da bana bir teklif gelmedi. Bu nedenle bu durumu hiç düşünmedim. Ancak bir davet gelmesi durumunda tabii ki seçenekleri değerlendiririm."

'Hepimizi daha iyi oyuncu yaptı'

- Hollanda Milli Takımı ile U17 Avrupa Şampiyonluğu yaşadın. Kariyerin açısından bu başarı sana ne kattı?

"Kariyerimin en önemli anlarından birisiydi. Çok güzel ve çok güçlü bir oyuncu grubumuz vardı. Cees van Wonderen ve Bert Konterman gibi iki çok iyi antrenörümüz vardı. Onlarla ilişkilerimiz çok iyiydi. Gelişimim açısından orada çok şey öğrendim. Çok iyi rakiplere karşı üst düzey mücadeleler verdik. Bu da hepimizi elbet daha iyi bir oyuncu yaptı."

'İstikrar başarıyı getiriyor'

- Harika bir sezon geçiriyorsun, bu başarının sırrı ne?

"Gerçekten çok sıkı çalışıyorum. İdman yapmak için idman yapmıyorum. Her gün kendimi geliştirmek için çabalıyorum. Bunlar dışında yemeklerime, dinlenmeme ve uyku düzenime dikkat ediyorum. En önemlisi de bunları bir gün değil, her gün istikrarlı bir şekilde yapıyorum. Bu da doğal olarak başarıyı getiriyor."

'Üst lige çıkacağımıza inancım tam'

- Nijmegen'le üst lige çıkma yarışı veriyorsun. Bu konuda şansınızı ne kadar görüyorsun?

"Yükselme şansımız çok yüksek. Son dönemde hem bireysel hem de takım olarak gösterdiğimiz performansı sezon sonuna kadar sürdürmemiz lazım. Doğrudan 1. Lig bileti alamazsak, mutlaka Play-Off'lardan geçmek zorundayız. Bunu başarabileceğimize inancım tam."

'Sorumluluk almayı öğrendim'

- Küçük yaşta ailenden uzakta kaldın. Bunun avantajları ya da dezavantajları neler?

"Bence bu büyük bir avantaj. Genç yaşta ayaklarımın üzerinde durmayı öğrendim, sorumluluk almayı öğrendim. Bu durumlar saha içine de yansıyor. Dezavantajı ise elbet onları özlüyorum. Aynı zamanda biraz ev işlerinde de problem yaşıyorum."

Atalay Özçelikli