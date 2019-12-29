'El Tigre' Radamel Falcao geri döndü

Sarı-Kırmızılı forma altında ilk golünü, 13 Eylül’de Kasımpaşa ile oynanan 1-0’lık maçta galibiyeti getirerek yaşayan Falcao, sonrasında forma giydiği 5 mücadelede ne yazık ki fileleri sallayamamıştı. ‘El Tigre’ (Kaplan) lakaplı futbolcu, Antalya önünde iki gol birden atarak ligde ilk yarının son maçında harika bir kapanış yapmış oldu.

Türkiye Kupası’nda da 4-0 kazanılan Tuzla mücadelesinde 1 gol atan 33 yaşındaki yıldız, “İlk yarının son maçında kendi evimizde oynuyorduk ve galibiyet şarttı. Sezonun ilk yarısını çok golle, güzel kapattığımız için mutluyuz. 2. yarı her maç daha iyiye gideceğiz, bireysel olarak da, takım olarak da. Şimdi iyi bir hazırlık dönemi geçirip, her maç üzerine koyarak devam etmek istiyoruz” dedi.

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