El Clasico'ya damga vurmuştu... Cezası belli oldu!
İspanya Ligi La Liga'da Real Madrid'in, Barcelona'yı sahasında 3-1 yendiği maçın ardından konuk ekibin Başkanı Johan Laporta'nın hakem odasına girdiği öğrenilmişti. El Clasico'da verilen kararlara tepki için bu harekette bulunan Laporta'ya 150 Euro para cezası kesildiği öğrenildi.
İspanya Ligi La Liga'da Real Madrid'in, Barcelona'yı sahasında 3-1 yendiği maçın ardından konuk ekibin Başkanı Johan Laporta'nın hakem odasına girdiği öğrenilmişti.
El Clasico'da verilen kararlara tepki için bu harekette bulunan Laporta'ya 150 Euro para cezası kesildiği öğrenildi.