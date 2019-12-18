Barcelona ile Real Madrid arasında bu akşam TSİ ile 22.00'de oynanacak El Clasico maçı büyük heyecanla bekleniyor. İki takımın 10 yıl sonra ilk kez aynı puanda çıkacağı dev derbi için iddaa risk yönetimi oyuncu bazlı bahis seçeneklerini de sundu.

El Clasico'da kim gol atar, ilk golü kim atar, son golü kim atar?

El Clasico'da kim gol atar bahisleri için en büyük aday tabii ki Barcelona'nın yıldız oyuncusu Messi görülüyor. Messi'nin maç içinde en az bir gol atmasına 1.40 oran verilirken bu sezon La Liga'da en golcü iki oyuncudan biri olan Benzema için 1.90 oran var.

Son 10 El Clasico'da (resmi maç) en golcü oyuncu Luis Suarez

Barcelona ile Real Madrid arasında oynanan son 10 resmi maçta en çok gol atan oyuncu Luis Suarez oldu. Uruguaylı oyuncunun son 10 El Clasico'da 8 golü bulunuyor. Suarez'in gol atar bahsi 1.65 olurken ilk golü atar oranı 3.30 olarak belirlendi. Messi ise son 10 derbide 5 gol atmayı başardı.

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Messi kariyeri boyunca Real Madrid'e karşı 26 gol attı. Messi toplamda 41 kez El Clasico oynayıp 26 gol attı ve en golcü oyuncu oldu. Messi ayrıca takım arkadaşlarına 14 gol pası verdi.



