İspanya La Liga devlerinden Barcelona, daha önce dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oyuncu maaşlarında yüzde 70’lik kesintiye gidildiğini açıklamıştı. Aynı zamanda Madrid şehrinin iki devinden biri olan Atletico Madrid de Katalan ekibi ile aynı oranda kesinti yapmıştı. Ancak Barça’nın kendisi gibi dünyanın en zengin kulüplerinden olan ezeli rakibi Real Madrid, tam tersi bir uygulama yaptı. Eflatun-Beyazlılar,sezon sonuna kadar sporcu, teknik adam ve çalışanların maaşlarında yalnızca yüzde 10 ile 20 arasında bir indirim yapılacağını açıkladı.

Hazard, Messi’yi geçti

Katalan ekibinin maaş kesintisi sonrası yaklaşık 500 milyon Euro’luk bir tasarruf sağladığı öğrenilirken, normalde 71 milyon Euro net ücret kazanan Lionel Messi’nin kazancı da salgın süresi boyunca 21.3 milyon Euro’ya düştü. Real’de kaptan Sergio Ramos’un yıllık maaşı 19 milyon Euro’dan, 15.2 milyon Euro’ya inerken, 28 milyon Euro ile Los Galacticos’ta en fazla parayı kazanan Eden Hazard’ın cebine ise 22.4 milyon Euro girecek. Yani Hazard, Messi’den salgın boyunca daha fazla para kazanacak. (Not: 1 Euro = 7.2 TL)

Yılda 71 milyon Euro kazanan Messi’nin maaşı 21.3 milyon Euro’ya düşerken, ezeli rakipleri Real Madrid’in kaptanı olan ve yılda 19 milyon Euro kazanan Ramos’un ücretinde ise sadece 3.8 milyon Euro’luk bir kesinti yaşanacak.