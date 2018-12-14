Turkish Airlines EuroLeague'in 12. maç döneminde El Clasico heyecanında iki İspanyol devi karşı karşıya geldi.
Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona Lassa'yı sahasında konuk etti.
Maçın ilk çeyreği 22-17 Real Madrid üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci çeyrekte 31-13'lük skoru yakalayan ev sahibi, farkı açtı ve ilk yarıyı 53-30 üstün kapattı.
Üçüncü çeyrekte Barcelona'nın farkı azaltma çabalarına rağmen son çeyreğe 69-50'lik skorla girildi.
Son çeyrekte farkı tekrar arttıran Real Madrid, maçı 92-65 kazanmayı başardı.
Real Madrid, bu sonuçla 12. maçında 10. galibiyetini elde ederken Barcelona Lassa ise 6. mağlubiyetini aldı.
Real Madrid'de Trey Thompkins 17 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Anthony Randolph 16, Jaycee Carroll 15 sayı üretti.
Barcelona'da Thomas Heurtel 16 sayıyla takımının en skoreri olurken Kevin Pangos da 11 sayıyla oynadı.