El Clasico’da penaltı isyanı

İspanya Ligi'nde nefesleri kesen Real Madrid ile Barcelona arasındaki El Clasico'nun ardından Madrid cephesi galibiyeti kutlarken, Katalanlar ise hakem kararlarına isyan etti. Yoğun yağmur ve şiddetli rüzgar altında Real'in tesislerindeki Di Stefano sahasında oynanan mücadeleden ev sahibi 2-1'lik galibiyetle ayrılıp, 66 puanla Barça'nın 1 puan önüne geçti. Los Galacticos'ta Zinedine Zidane, "Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık" dedi. Barça'da Ronald Koeman, özellikle son anlarda Martin Braithwaite'ın, Real'den Mendy'nin ile girdiği ikili mücadele sonrasında yere düşmesi sonrasında penaltı verilmemesine tepkiliydi.

Modric'ten Pique'ye...

Koeman, "Penaltı olduğunu herkes gördü. Belki hakem Manzona bunu görmedi ama VAR'a rağmen penaltımız es geçildi" ifadelerini kullandı. Kadroya alınan ama forma giymeyen Barça'dan Pique de, 90 dakika sonunda hakeme hem penaltı pozisyonu hem de sadece 4 dakika uzatma verdiği için isyan etti. Bu anlarda Real'den Modric, tokalaştığı Pique'ye, "Kaç dakika istiyorsun?" diyerek espriyle takıldı.



