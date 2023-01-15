El Clasico hangi kanalda? Real Madrid-Barcelona maçı (CANLI TAKİP)

La Liga’da da ezeli rekabete sahip Real Madrid ile Barcelona, bu kez İspanya Süper Kupa final müsabakasında kozlarını paylaşıyor. Real Madrid’de Alaba, Vazquez ve Tchouameni gibi isimler yer alamadı, Barcelona’da eksik oyuncu bulunmuyor. İspanya Süper Kupası’nı 13 kez kazanarak kupanın en başarılı takımı olan Barcelona, 4 yıllık kupa hasretini bitirmek için sahada olacak. Kupayı 12 kez müzesine götüren Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona ile kupa sayısını eşitlemek istiyor.

El Clasico hangi kanalda? Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverleri ekran başına kilitleyen İspanya Süper Kupa finali El Clasico’ya sahne oluyor. Real Madrid ile Barcelona'yı karşı karşıya getiren dev maç Tivibu Spor 1'den naklen yayınlanıyor. Saat 22.00'de başlayan ve King Fahd Stadı'nda oynanan dev maçın canlı skor takibi haberimizde.

Xavi’nin öğrencileri, seriye devam etmek istiyor

Geçen sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Kupa’da oynamaya hak kazanan Katalan ekip Barcelona, Real Betis ile oynadığı yarı final mücadelesini penaltılarla kazanarak adını finale yazdıran ekip oldu. Normal süresi 1-1, uzatma dakikaları ise 2-2 biten mücadelede Barcelona, seri penaltıları 4-2 kazandı. İspanya Süper Kupası’nı 13 kez kazanarak kupanın en başarılı takımı olan Barcelona, 4 yıllık kupa hasretini bitirmek için sahada olacak.

Tüm kulvarlarda oynadığı son 8 maçı kaybetmeyerek rüzgarı arkasına alan Xavi’nin öğrencileri, El Clasico galibiyetinin yanında İspanya Süper Kupası’nı kazanarak galibiyet serisine devam etmek istiyor.

Carlo Ancelotti'li Real Madrid kupa sayısını eşitlemenin peşinde

La Liga’nın ve Süper Kupa’nın son sahibi Real Madrid, galibiyet için sahaya çıkıyor. İspanya Kral Kupası’nda geçen sene Real Betis’e karşı final oynayan Valencia ile yarı finalde karşılaşan ve berabere biten mücadeleyi penaltılarla kazanan Real Madrid, Carlo Ancelotti yönetiminde İspanya Süper Kupası’nın peşinde.

Kupayı 12 kez müzesine götüren Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona ile kupa sayısını eşitlemek istiyor.







