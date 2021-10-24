El Clasico hangi kanalda? Barcelona-Real Madrid (CANLI)

Dünyada 650 milyondan fazla izleyiciyi televizyonları karşısına çeken El Clasico öncesi geri sayım başladı. La Liga'nın 10. haftasında Barcelona, Real Madrid'i konuk ediyor. Ronald Koeman yönetiminde istikrarsız bir sezon geçiren Katalan ekibi, 15 puanla 8. sırada. Zirvenin gerisinde kalan Barça, dev maçı kazanıp çıkışa geçmeyi amaçlıyor. 17 puanla 3. sırada bulunan Carlo Ancelotti'li Real Madrid ise ezeli rakibini deplasmanda devirip puan farkını açmanın hesaplarını yapıyor. 2021/22 sezonunun ilk El Clasico'sui aynı zamanda Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun ikisinin birden olmadığı ilk kapışma olacak. Dev maçta gözler, Benzema, Vinicius, Modric, Fati, Depay, Agüero gibi yıldızların üzerinde olacak.

BARCELONA - REAL MADRİD CANLI

GOL | Real Madrid, 32. dakikada David Alaba'nın golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.

İlk yarı sona erdi | İlk yarı Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı





El Clasico hangi kanalda? Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'da Barcelona ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği El Clasico, bugün Camp Nou'da oynanıyor. Bugün TSİ 17.15'te başlayan ve Jose Maria Sanchez Martinez'in yönettiği 90 dakika D-Smart üzerinden yayın yapan Spor Smart'tan naklen yayınlanıyor.

Barcelona-Real Madrid maçı ilk 11'leri:

Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, Pique, Eric Garcia, Jordi Alba, Busquets, Gavi, Frenkie De Jong, Dest, Ansu Fati, Memphis

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius, Rodrygo, Karim Benzema

1902 yılında başlayan El Clasico rekabeti

İki takım arasında ilk olarak 1902 yılında oynanan maçla başlayan tarihi rekabette ligde 182, tüm kulvarlarda ise 279 karşılaşma yapıldı. Lig maçlarının 75'ünü Real Madrid, 72'sini Barcelona kazanırken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı. Tüm kulvarlarda oynanan karşılaşmalarda ise Katalan temsilcisi 116, Real Madrid 101 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 62 maçta kazanan taraf olmadı.

En golcüsü Lionel Messi

El Clasico'da en çok gol atan unvanının sahibi 2021/22 sezonunda Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Lionel Messi, söz konusu maçlarda Real Madrid filelerini 26 kez havalandırdı. Bu gollerin 18'ini lig mücadelelerinde atan Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, İspanya Süper Kupa'da ise 6 kez Real Madrid'e karşı gol sevinci yaşadı. Messi'yi takip eden isim ise Cristiano Ronaldo. Eski Real Madrid'li Portekizli yıldız, Barça ağlarını 18 kez sarsmayı başardı.