El Clasico ertelendi

İspanya’da Barcelona kentinin de içerisinde yer aldığı Katalonya bölgesinde yaşanan olaylar, sonunda futbolu da vurdu...

Özellikle futbol takımıyla aynı adı taşıyan Barcelona kentinde 5 gündür devam eden olaylar, tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. İspanya’dan ayrılmak için bağımsızlık isteyen Katalanlar’ın liderleri 1 senedir hapiste yatıyordu. Ulusal Mahkeme, 9 ayrılıkçı siyasetçiye yaklaşık 13’er yıl hapis cezası verdi. Bunun üzerine Katalonya’da özellikle çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu gruplar, o günden beri şehri adeta savaş alanına çevirdi. Çöp kutularını ve arabaları ateşe veren protestocular ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

En az 300 kişinin yaralandığı olayların sürmesi ve güvenlik endişesi sebebiyle de önümüzdeki hafta yani 26 Ekim’de Barcelona-Real Madrid arasında oynanacak El Clasico’nun ilk olarak ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Önce Aslan, sonra Barça’ydı

İspanya Futbol Federasyonu, yeni bir tarih için iki takımın bir araya gelerek 21 Ekim tarihine kadar anlaşmasını talep etti. Bunun üzerine Barça ve Real’in yöneticileri hemen bir araya gelerek, 18 Aralık tarihinde karar kıldı. La Liga takviminin yeniden düzenlenmesi gündeme gelirken, bölgede yaşanan protestoların ne zaman sona ereceği henüz bilinmiyor. Ayrıca Madrid temsilcisi de, ertelenen El Clasico’dan önce salı günü Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’la deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Barça’dan özür açıklaması

El Clasico’nun ertelenmesi sonrasında Barcelona, bir özür mesajı yayınladı. Barça’nın yayınladığı mesajda özetle, “Kulübümüzün arzusu daha önce fikstürde açıklandığı şekliyle El Clasico’nun 26 Ekim’de Camp Nou’da oynanmasıydı. Bu ertelemeden dolayı tüm üyelerinden, taraftar derneklerinden ve taraftarlarından özür diliyoruz. 21 Ekim Pazartesi tarihinden itibaren satın alınmış biletlerin para iadesi için gerekli adımları şimdiden atılmaya başlanmıştır” denildi.

Krizin nedeni ekonomik

Katalanlar uzun süredir bağımsızlığını ilan etmek istiyor. Ayrılmanın en önemli nedenlerinin başında ise ekonomik sebepler geliyor. Barcelona, zengin bir kent olduğu için İspanya’ya vergi anlamında en çok katkı yapan şehirlerin başında geliyor. Katalanlar, ödedikleri verginin sadece yüzde 30’unun kente geri dönmesinden şikayetçi. Onlar buradaki paranın, yine burada kalmasını istiyor. Mahkemenin aldığı son hapis kararları da bir bakıma uyuyan devin tekrar uyanmasına sebep oldu.