Tüm futbolseverlerin merakla beklediği 2022 Dünya Kupası öncesinde flaş bir an yaşanmıştı. Dünya futbolunun faal en iyi iki futbolcusu olarak gösterilen, çok uzun yıllardır kıyaslanan ve rekabetleri devam eden Lionel Messi ile Cristiano kişisel sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşım yapmıştı. Bir markanın işbirliğinde bir araya gelen ikili satranç oynarkenki fotoğraflarını aynı anda paylaşmıştı. Bu görüntüler milyonlarca insan tarafından beğenildi.





Fenerbahçe 'deki şovuna Katar'da devam ediyor

Dünya Kupası ise bugün başladı. Katar-Ekvador maçıyla start alan mücadelenin ilk yarısına tanıdık bir isim damga vurdu: Enner Valencia... Fenerbahçe formasıyla bu sezon şimdiden 15 gol, 4 asiste ulaşarak harika bir performans sergileyen Ekvadorlu oyuncu 3. dakikada ağları sarssa da gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ancak 33 yaşındaki futbolcu, 16'da penaltıdan ve 31'de kafayla fileleri havalandırarak Ekvador'un ev sahibi Katar karşısında soyunma odasına 2-0 önde gitmesini sağladı.

Havalı emoji...

Gollerine Dünya Kupası'nda devam eden tecrübeli oyuncu için Fenerbahçe'den de bir paylaşım geldi. Sarı-Lacivertliler resmi hesabından Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun birlikte paylaştıkları fotoğrafa Valencia'yı shoplayarak güneş gözlüklü gülümseyen yüz emojisiyle yeniden paylaştı. Bu fotoğraf kısa sürede büyük ilgi gördü.





İşte o paylaşım:

77'de oyundan çıktı

Yıldız oyuncuya sonrasında adeta nazar değdi. Deneyimli futbolcu, Karim Boudiaf'la girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlandı. İlk etapta kendini deneyen Valencia 77'de yerini Jose Cifuentes'e bıraktı. Ekvadorlu golcünün durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.