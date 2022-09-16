Fenerbahçeli Enner Valencia'nın ülkesi Ekvador için Dünya Kupası'ndan ihraç ihtimali gündeme gelmişti.
NTV Spor'un haberine göre FIFA, Şili ve Peru'nun kurallara aykırı oyuncu oynattığı gerekçesiyle Ekvador'un Dünya Kupası'ndan ihraç edilmesine yönelik talebini reddetti.
Ne olmuştu?
23 yaşındaki Byron Castillo'nun sahte doğum belgesi düzenlemesi sayesinde Ekvador Milli Takımı'nda forma giyebildiği iddia edildi.
FIFA, belgelerde sahtecilik olduğu iddasıyla yapılan başvuruyu değerlendirme kararı almıştı.