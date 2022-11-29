Dünya Kupası A Grubu 3. maçında Ekvador ile Senegal kozlarını paylaşacak. Açılış maçında ev sahibi Katar'ı deviren, Hollanda'dan 1 puanı kapan ve 4 puanla 2. sırada yer alan Ekvador'a gruptan çıkmak için 1 puan yetecek. Hollanda mağlubiyetinin ardından Katar'ı 3-1'le geçerek moral depolayan Senegal'in ise Ekvador karşısında kazanmaktan başka çaresi yok.

Ekvador-Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Uluslararası Khalifa Stadı'nda oynanacak Ekvador-Senegal maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Bugün saat 18.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ekvador-Senegal muhtemel 11'ler:

Ekvador: Galindez, Porozo, Torres, Hincapie, Preciado, Mendez, Caicedo, Estupinan, Plata, Estrada, Valencia (Sarmiento)

Senegal: Mendy, Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs, Sarr, Mendy, Gueye, Diatta, Dia, Diedhiou

Gustavo Alfaro'dan Enner Valencia açıklaması

Dünya Kupası'nda 3 golü bulunan Ekvador Kaptanı Enner Valencia, Hollanda maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edememişti. Yıldız golcünün, kritik Senegal maçında olup olmayacağı henüz belli değil. Karşılaşma öncesi konuşan Ekvador Milli Takımı Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, Valencia'nın sakatlığı ile bilgi verdi, "Valencia'nın dizinde bir incinme var ama onun kocaman bir kalbi var ve milli takım için her maçta oynamak istiyor. Senegal maçında da forma giymek istiyor" ifadelerini kullandı.