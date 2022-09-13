Ekvador'un Dünya Kupasından ihraç edilme olasılığı bir kez daha ortaya çıktı. Bryon Castillo'nun yaklaşık 3 ay önce, sahte belgeyle vatandaşlık aldığı ve aslında Kolombiyalı olduğu iddia edilmişti.

Şili Futbol Federasyonu'nun yaptığı itirazsa, haziran ayında FIFA tarafından reddedilmişti.Ancak konu yeni bir gelişmeyle tekrar gündeme geldi.

İngiltere'nin Dailymail gazetesi, Castillo'nun sahte doğum kağıdı düzenleyerek Ekvador Milli Takımı'nda oynama hakkı elde ettiğine dair belgeler yayınladı. Haberde yer alan ses kayıtlarında, genç futbolcunun Kolombiya doğumlu olduğunu kabul ettiği bilgisine yer verildi.

Ayrıca Castillo'nun sahte evrak düzenlemek için Ekvadorlu bir iş adamından yardım aldığını itiraf ettiği belirtildi. Gazete, Ekvador Futbol Federasyonu'nun da usulsüzlüğü bilmesine rağmen örtbas ettiğini öne sürdü.

Gelişmelerin ardından FIFA'nın Perşembe günü durumu, karara bağlamak için toplanacağı öğrenildi.

Ekvador'un ihraç edilmesi halinde 2022 Dünya Kupası'na Şili dahil edilecek.

TRT Spor







