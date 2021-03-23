9 maçtır suskun olan Caleb Ekuban, Ankaragücü karşısında sessizliğini bozmuş ve 2 golle patlama yapmıştı. Gol sayısını 8'e çıkaran Ganalı oyuncu, Bordo-Mavili formayla en skorer dönemini yaşamaya başladı. 25 yaşındaki futbolcu, ilk geldiği 2018-2019 sezonunda 29 lig maçında 5 kez ağları sarsarken, geçen sezonda da 22 karşılaşmada 5 gol kaydetmişti.

Takımının da en skoreri

Ganalı futbolcu, bu sezon ise ligin geride kalan 31 haftalık bölümünde 24 maçta forma giyip rakip fileleri 8 kez havalandırarak önceki sezonlardan daha golcü bir performans ortaya koydu. Başarılı futbolcunun şimdiki hedefi gol sayısını çift hanelere çıkarmak. Öte yandan yıldız oyuncu 8 gollük katkısıyla takımının da en skorer ismi konumunda yer alıyor.