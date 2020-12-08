Trabzonspor'da forma giydiği iki sezonda performansıyla öne çıkan Caleb Ekuban sakatlıklar yüzünden sezon başında form tutmakta zorlanmıştı. Ganalı oyuncu bu sezon ilk golünü 9. haftada Akyazı'da oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurum maçında filelere gönderdi. Bu aynı zamanda Abdullah Avcı'nın da Bordo-Mavili takımdaki ilk karşılaşmasıydı. O golün asistini yapan isim de Abdülkadir Ömür'dü. Ömür-Ekuban ikilisi dün gece de sahneye çıktı. 26 yaşındaki yıldız 45. dakikada kendi sahasından aldığı topu rakip ceza sahası önüne kadar taşıdı, Abdülkadir Ömür ile verkaç yaptı ve son dokunuşla skorboardu Karadeniz ekibi lehine değiştidi. Son 3 maçta Trabzon'un attığı 3 golün 2'sine imza koyan Ekuban kaybedilen 2 puan nedeniyle bir hayli üzgün bir şekilde sahadan ayrıldı.



