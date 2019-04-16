Bu sezon gösterdiği performansla Trabzonsporlu taraftarların sevgilisi olan Ekuban, Takvim'e özel açıklamalar yaptı. İşte Ganalı yıldızın sözleri: "Takımdaki tecrübeli genç karışımının harika olduğunu düşünüyorum. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor".

DAHA ÖNCE GÖRMEDİM

"Hiçbir takımda bu kadar genç ve yetenekli oyuncuyu bir takımda görmemiştim. Abdülkadir Ömür çok büyük bir yetenek. Bir anda 5 kişiyi çalımlayıp gidip gol attığında 'Biz burada ne yapıyoruz ki' diyorum".

İNSANLAR ÇOK NAZİK VE SAYGILI

"Trabzon'da her gün gördüğüm ve ilgimi çeken bir konu var. En yaşlısından en gencine kadar herkes size saygı duyuyor ve nazik davranıyor. İtalya'da insanlar bu kadar nazik değil. Böyle bir camiada olmak beni çok mutlu ediyor".

EVE GİDEBİLECEĞİMİ SANMIYORUM!

"Şampiyonluk ve kupa kaldırmak bizim için çok büyük bir rüya bu. Gerçekten çok büyük bir başarı yakalarsak daha eve gidebileceğimi sanmıyorum. Yani o anı hayal etmek çok güç ama inanılmaz bir ortam olacağını düşünüyorum".

NWAKAEME'Yİ İZLERKEN BİLDİKLERİMİ UNUTUYORUM

"Nwakaeme her zaman sıra dışı bir oyuncuydu. Bana ve takıma büyük bir güven veriyor. Bazen sahada Anthony'nin yaptığı hareketleri izlerken o sıra dışı hareketleri görünce ne yapacağımı unutuyorum".

Kaynak: Takvim