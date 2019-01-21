Ekuban'dan 77 saniyede 2 gol!

Trabzonspor’un santrforu Caleb Ekuban, Başakşehir karşısında ikinci yarıda ilginç bir istatistiğin altına imzasını attı.

21 Ocak 2019, Pazartesi 06:22
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Ekuban'dan 77 saniyede 2 gol!

Ganalı futbolcu, 77 saniye içerisinde biri rakip, diğeri ise kendi kalesine olmak üzere fileleri 2 kez havalandırdı. Ekuban, önce 47.08’de skoru Başakşehir adına 3-0’a getirdi. 48.25’te bir kez daha sahneye çıkan 24 yaşındaki futbolcu, bu sefer de Bordo- Mavililer’in mücadeledeki ilk golünü kaydetti.

Ogenyi Onazi’ye sevgi gösterisi

Ligin ilk yarısının son haftasında Rizespor ile oynanan mücadelede Trabzonspor’un yıldız isimlerinden Ogenyi Onazi, 32. dakikada sakatlanmıştı. Aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Nijeryalı orta saha, dün Başakşehir maçı öncesinde ayağı sarılı bir şekilde sahaya çıktı. Koltuk değnekleri ile taraftarı selamlayan ve 3’lü çektiren 26 yaşındaki futbolcuya, futbolseverler de sevgi gösterisinde bulundu.

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