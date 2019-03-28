Ekuban, Trabzonspor’da yıldızını parlattı, Gana Milli Takımı’nda attığı gollerle daha da üzerine koydu. 25 yaşındaki oyuncunun bu formu Bordo- Mavili taraftarları bir yandan mutlu ederken, diğer taraftan da gelecek için endişelendirdi. Bu endişenin sebebi, başarılı oyuncunun Trabzonspor’da kiralık olarak forma giyiyor olması taliplerinin her geçen gün artması. Ancak aslına bakılırsa taraftarın böyle bir endişeye kapılmasına hiç gerek yok. Çünkü bu transferin gelişim sürecinde ipler tamamen Trabzonspor’un elinde.

Ekuban sıcak bakıyor

Zira, Ekuban’ın bundan sonraki sözleşmesi için öncelik Fırtına’da. Sözleşmesinde 31 Mayıs’a kadar satın alma opsiyonu bulunan Ganalı için Trabzonspor gerekli şartları yerine getirir ve bonservisi elinde bulunduran Leeds United ile anlaşma sağlarsa hiçbir sorun çıkmadan taraflar birlikte yoluna devam edebilecek. Önce oyuncu cephesinde nabız yoklayan Bordo-Mavililer’in Ekuban’dan ve menacerinden olumlu yanıt aldığı, İngiliz kulübüyle de en kısa zamanda masaya oturulup şartların masaya konulacağı öğrenildi.