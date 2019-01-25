Ekuban’a tam not

Balıkesirspor mücadelesinde 78 dakika sahada kalan Trabzonspor’un santrforu Caleb Ekuban, karşılaşmada direğğe takılmış, gol ve asist üretememişti. Ancak 24 yaşındaki futbolcunun, skora katkı yapamamasına rağmen teknik heyetten tam not aldığı öğrenildi. Bu doğrultuda özellikle son maçlarda yıldızı parlayan Ganalı forvetin, pazar günü Sivasspor ile deplasmanda oynanacak mücadelede ilk 11’de başlayacağı bildirildi. Ekuban’ın bu sezon 18 maçta 7 golü bulunuyor.