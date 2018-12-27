Ekuban müjdesi: Forma ona yakıştı

Sonradan girdiği maçlarda attığı gollerle yıldızlaşan Ekuban’la ilgili Trabzonspor’un patronu Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Leeds United’dan 400 bin Euro’ya kiraladıkları genç futbolcuyu öven Başkan, “Satın alma opsiyonu bizde. İstediğimiz zaman kullanırız. İlk başta bizi eleştiriyorlardı, şimdi alalım diyorlar. Salı günü annesi ölüp de Perşembe günü ısrarla hocaya ben geleceğim diye mesaj gönderen, Cuma sabahı Trabzon’a gelip öğleden sonra Kayseri’ye geçip Cumartesi günü oynanan maçın 75. dakikasında oyuna girip 82. dakikada kilidi açan adam, o formanın içindeki adamdır Ekuban. Forma ona yakıştı. O forma kime yakışıyorsa o oyuncu bu takımda kalır bundan kimsinin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Ekuban’ın satın alma opsiyonu ise KAP’a bildirilen sözleşmeye göre 1 milyon Euro ve kulübün Haziran ayına kadar zamanı var.

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