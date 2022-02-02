Süper lig lideri Trabzonspor ’un 9 puan gerisinde bulunan Konyaspor transfer çalışmalarına hız kazandırdı.

Trabzonspor’un stoperi Hüseyin Türkmen ve Fenerbahçe ’nin orta sahası Burak Kapacak ile ilgilenen Konyaspor, Ekuban’dan ise istediği haber alamadı.

İtalya Serie A takımlarından Genoa'da forma giyen eski Trabzonsporlu santrfor Caleb Ekuban’ın Türkiye’ye geri dönmeye sıcak bakmadığı belirtildi.

Transferde bir son dakika gelişmesi yaşanmaması durumunda Konyaspor için Ekuban transferi defteri kapandı.

Kaynak: 61 Saat







