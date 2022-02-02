Ekuban, Konyaspor’a transfer olacak mı? Yıldız futbolcu kararını verdi
Son dakika haberi... Trabzonspor’un şampiyonluk yolunda en ciddi rakibi olan Konyaspor’da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil-Beyazlıların istediği Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, Konyaspor'a transfer teklifiyle ilgili kararını bildirdi.
Süper lig lideri Trabzonspor ’un 9 puan gerisinde bulunan Konyaspor transfer çalışmalarına hız kazandırdı.
Trabzonspor’un stoperi Hüseyin Türkmen ve Fenerbahçe ’nin orta sahası Burak Kapacak ile ilgilenen Konyaspor, Ekuban’dan ise istediği haber alamadı.
İtalya Serie A takımlarından Genoa'da forma giyen eski Trabzonsporlu santrfor Caleb Ekuban’ın Türkiye’ye geri dönmeye sıcak bakmadığı belirtildi.
Transferde bir son dakika gelişmesi yaşanmaması durumunda Konyaspor için Ekuban transferi defteri kapandı.
Kaynak: 61 Saat