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Ekuban, Konyaspor’a transfer olacak mı? Yıldız futbolcu kararını verdi

Son dakika haberi... Trabzonspor’un şampiyonluk yolunda en ciddi rakibi olan Konyaspor’da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil-Beyazlıların istediği Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, Konyaspor'a transfer teklifiyle ilgili kararını bildirdi.

02 Şubat 2022, Çarşamba 13:43 Son Güncelleme:
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Ekuban, Konyaspor’a transfer olacak mı? Yıldız futbolcu kararını verdi

Süper lig lideri Trabzonspor ’un 9 puan gerisinde bulunan Konyaspor transfer çalışmalarına hız kazandırdı.

Trabzonspor’un stoperi Hüseyin Türkmen ve Fenerbahçe ’nin orta sahası Burak Kapacak ile ilgilenen Konyaspor, Ekuban’dan ise istediği haber alamadı.

İtalya Serie A takımlarından Genoa'da forma giyen eski Trabzonsporlu santrfor Caleb Ekuban’ın Türkiye’ye geri dönmeye sıcak bakmadığı belirtildi.

Transferde bir son dakika gelişmesi yaşanmaması durumunda Konyaspor için Ekuban transferi defteri kapandı.

Kaynak: 61 Saat


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