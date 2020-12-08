Ekuban: Hayal kırıklığı oldu
Trabzonspor'un 11.haftada evinde 1-1 berabere kaldığı Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Caleb Ekuban, galip gelemedikleri için hayal kırıklığı yaşadıklarını gelecek hafta galip gelerek bu beraberliği unutturmak istediklerini söyledi
Maçtan bir gol atan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban, "Doğrusunu söylemek gerekirse bizim için hayal kırıklığı oldu. 2-0'ı bulup maçı bitirebilirdik ama olmadı. Her hafta daha iyiye gidiyoruz, haftaya galip gelerek buradaki beraberliği unutturabiliriz" ifadelerini kullandı