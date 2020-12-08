Ekuban: Hayal kırıklığı oldu

Maçtan bir gol atan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban, "Doğrusunu söylemek gerekirse bizim için hayal kırıklığı oldu. 2-0'ı bulup maçı bitirebilirdik ama olmadı. Her hafta daha iyiye gidiyoruz, haftaya galip gelerek buradaki beraberliği unutturabiliriz" ifadelerini kullandı