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Ekuban: Hayal kırıklığı oldu

Trabzonspor'un 11.haftada evinde 1-1 berabere kaldığı Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Caleb Ekuban, galip gelemedikleri için hayal kırıklığı yaşadıklarını gelecek hafta galip gelerek bu beraberliği unutturmak istediklerini söyledi

08 Aralık 2020, Salı 01:20 Son Güncelleme:
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Ekuban: Hayal kırıklığı oldu

Maçtan bir gol atan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban, "Doğrusunu söylemek gerekirse bizim için hayal kırıklığı oldu. 2-0'ı bulup maçı bitirebilirdik ama olmadı. Her hafta daha iyiye gidiyoruz, haftaya galip gelerek buradaki beraberliği unutturabiliriz" ifadelerini kullandı

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