Ekuban gollerine devam ediyor

Sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United’dan kiralanan Caleb Ekuban parlamaya devam ediyor... Bordo-Mavili formayı giydiği günden bu yana kariyerinde çıkışa geçen ve gösterdiği performansla ilk kez Gana Milli Takımı’na çağırılan 24 yaşındaki forvet, önceki akşam milli kariyerindeki ilk maçına çıktı.

Başarılı oyuncu, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Gana’nın Kenya ile kozlarını paylaştığı kapışmada 61. dakikada Emanuel Boateng’in yerine oyuna dahil oldu. Takımına hareketlilik getiren Ekuban, 83. dakikada ise Gana’ya galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bonservisi alınacak

İlk milli maçında fileleri havalandırmayı başaran Ekuban attığı golle Gana’yı zirveye taşıdı. Trabzonspor kariyerinde ise ilk yarıda 11’de sahaya çıkamayan golcü oyuncu, ikinci devrede yaşanan sakatlıklar nedeniyle Ünal Karaman’ın vazgeçilmezlerinden birisi oldu. Bordo-Mavili yönetim, Trabzonspor formasıyla bu sezon 28 maça çıkan ve takımına 7 gol, 3 asistlik katkı sağlayan Ganalı yıldızın bonservisini sezon sonunda Leeds United’dan almayı planlıyor.