Ekuban: Gitmemi istemiyorlar

Trabzonspor'un Leeds United’dan bir yıllığına kiraladığı Caleb Ekuban, Gana basınına konuştu ve ''Kiralık sözleşmem sezon sonunda bitecek ancak kulübüm gitmemi istemiyor.'' diye konuştu.

03 Ocak 2019, Perşembe 06:35
- A +
Ekuban: Gitmemi istemiyorlar

Fırtına’nın sezon başında İngiliz ekibi Leeds United’dan bir yıllığına kiraladığı Caleb Ekuban ülkesi Gana’da açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de mutlu olduğunu belirten 24 yaşındaki futbolcu, “Trabzonspor’a gelmem oldukça doğru bir tercih oldu. Ben Trabzonspor’a, onlar da bana çok değer veriyor. Kiralık sözleşmem sezon sonunda bitecek ancak kulübüm gitmemi istemiyor. Neler olacağını göreceğiz” diye konuştu.

Hatırlanacağı üzere Başkan Ahmet Ağaoğlu, Ekuban’ın bonservisini alabileceklerini söylemişti.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.