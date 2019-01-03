Ekuban: Gitmemi istemiyorlar

Fırtına’nın sezon başında İngiliz ekibi Leeds United’dan bir yıllığına kiraladığı Caleb Ekuban ülkesi Gana’da açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de mutlu olduğunu belirten 24 yaşındaki futbolcu, “Trabzonspor’a gelmem oldukça doğru bir tercih oldu. Ben Trabzonspor’a, onlar da bana çok değer veriyor. Kiralık sözleşmem sezon sonunda bitecek ancak kulübüm gitmemi istemiyor. Neler olacağını göreceğiz” diye konuştu.

Hatırlanacağı üzere Başkan Ahmet Ağaoğlu, Ekuban’ın bonservisini alabileceklerini söylemişti.