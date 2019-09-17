Ekuban ameliyat oldu

12 günlük milli arada hazırlıklarına devam eden Trabzonspor’da Caleb Ekuban idmanda sakatlanmıştı. Çift kale maçta savunma oyuncusu İvanildo Fernandes ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Ganalı oyuncu, sahayı ayağı sarılı bir şekilde terk etmişti. Yapılan kontroller sonucunda 24 yaşındaki oyuncunun sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilmişti. Genç golcü dün İtalya’da ameliyat oldu.

‘Kırıklar yerine yerleştirildi’

Bordo-Mavililer’in Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven de başarılı forvetin durumuyla ilgili konuştu. Ekuban’ın başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Güven, “Geçtiğimiz hafta antrenmanda ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Caleb Ekuban bugün İtalya’da başarılı bir operasyon geçirmiş ve ayağındaki parçalı kırıkların tamamı yerine yerleştirilmiştir. Ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre oyuncumuz 2 ay sonra sahalara dönecektir” dedi. Bu açıklamanın ardından Ekuban’ın, Sivas, Beşiktaş, Rize, Başakşehir, Basel, Krasnodar ve Getafe gibi kritik maçlarda forma giyemeyeceği belli oldu.