Trabzonspor’un hücumdaki en formda oyuncusu Caleb Ekuban, performansıyla lige damga vuruyor. Ekuban, şimdiden son 2 sezondaki gol sayısını yakaladı. İlk geldiği 2018-2019’da 29 maçta 5 kez ağları havalandıran Ganalı yıldız, geçen sezon da 22 karşılaşmada yine

5 kez fileleri sarsmıştı. Başarılı oyuncu, bu kez 17 haftalık bölümde 11 maçta forma giydi ve 5 gole ulaştı. Son 8 maçının 5’inde birer gol sevinci yaşayan Ekuban, takımına 13 puan kazandırdı. Trabzonspor, yıldız ismin skor yaptığı

5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ekuban, Trabzonspor’un 1-0 kazandığı Erzurumspor ile Göztepe, 2-1 galip geldiği Çaykur Rize ve Fatih Karagümrük maçlarının yanı sıra 1-1’lik Sivas mücadelesinde birer gol kaydetti.