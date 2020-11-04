Gana Milli Takımı'nda koronavirüse yakalanan ve ligde Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa maçlarını kaçıran Caleb Ekuban'ın geçtiğimiz günlerde yapılan son testi negatif çıkmıştı. İzolasyon süresini de dolduran 26 yaşındaki hücum oyuncusu takımla çalışmalara başlamıştı. Açığını kapatmak adına idman öncesi ve sonralarında ekstra çalışmalar yapan tecrübeli oyuncu, Alanya maçıyla 11'e dönmeye hazırlanıyor. Alanya maçına takımı hazırlayan İhsan Derelioğlu'nun takımın başında maça çıktığı takdirde cumartesi günü Ganalı yıldızı sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.

Kamil kulübeye, Baker ön liberoya

İdman performansıyla göze giren Ekuban'la beraber, oyun diziliminde de değişiklik olacak. Kamil Ahmet kulübeye geçecek, Paşa karşısında forvet arkasında oynayan Baker da merkez orta sahada görev yapacak. Ekuban ise Nwakaeme, Abdülkadir Ömür ve Afobe'yle beraber ileride gol arayacak.



