Sivasspor için ligde işler yolunda gitmiyor. Kırmızı-Beyazlılar, Kayserispor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmadan sonra çıktıkları 6 maçta da galibiyet göremedi. Dün akşam aldıkları Trabzonspor karşısında geriden gelip puan alan Kırmızı-Beyazlılar bu süreçte 3. beraberliğini elde etti. Geçen sezon zirve yarışında olan Yiğidolar'ın bu durumda olmasının nedeni eksiklerinin fazlalığı. Teknik direktör Rıza Çalımbay ile Yasin Öztekin'in Kovid-19 pozitif olduklarını açıkladığı Sivasspor dün gece hastalık ve sakatlıklar yüzünden Uğur, Kayode, Goiano, Felix, Rybalka ve Eren kadroda yer almadı. Dar kadro lig ve Avrupa'da arka arkaya çıkılan maçların temposunu kaldıramadı. Ligde uzun süredir kazanamamasına rağmen Kırmızı-Beyazlılar, Avrupa Ligi'nde tur kapısında. I Grubu'nda perşembe akşamı İsrail'de Maccabi Tel Aviv'in konuğu olacak Sivaspor kazanması durumunda ikinci tur biletini cebine koyacak. Trabzon deplasmanında aldığı puanla morallenen Sivasspor ayağının tozuyla final niteliğindeki maç için ara vermeden çalışmalara başlayıp İsrail'e uçacak.

‘Arzu ettiğimiz sonucu aldık’

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Trabzon’dan puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Otyakmaz, “Hocamız da söyledi. Başkan vekilimiz, başkan yardımcımız Erdal Sarılar ve hocamız Rıza Çalımbay pozitif durumda. Bununla beraber 5-6 oyuncumuz da pozitif. Kadro kurmakta da zorluk çektik. Ancak bizi İsrail’e moralli götürecek bir skorla buradan ayrılıyoruz” diye konuştu.