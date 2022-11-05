TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta art arda 3 galibiyetin ardından geçen hafta evinde 1954 Kelkit Belediyespor'a 1-0 yenilip zirve yarışında yara alan Karşıyaka, yarın düşme hattında son sıradaki Yomraspor'un konuğu olacak. Yomra İlçe Stadı'ndaki 90 dakika saat 14.00'te start alacak. Kerem ve Taha'nın daha önce sakatlandığı Karşıyaka, yarın sahaya önemli eksiklerle çıkacak.

Kırmızı kart gören Yusuf'un cezalı olduğu yeşil-kırmızılılarda adalesinde ikinci derece yırtık meydana gelen Onur Kolay, geçen hafta göğsüne darbe alıp akciğer kontüzyonu geçiren Mustafa Aşan, omzunda yaralanma olan İhsan Furkan ve adale zorlanması olan Fatih Taşdelen forma giyemeyecek.

Belinde ağrıları bulunan Fatih Ergen ile halsiz şikayeti nedeniyle son çalışmalara katılamayan Ertuğrul'un durumları maç saati netleşecek. İzmir temsilcisi grupta 16 puanla beşinci sırada yer alırken, Yomra ise 5 puan toplayabildi. (DHA)