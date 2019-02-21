Turkish Airlines EuroLeague'in 23. maç döneminde Rus ekibi CSKA Moskova, İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı konuk etti.

CSKA Moskova'da takımın en önemli skorerleri Nando De Colo ve Cory Higgins, Gran Canaria karşısında forma giyemediler.

Eksiklerine rağmen maça iyi başlayan CSKA Moskova, ilk çeyreği 29-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte farkı daha da açan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 56-42 üstün kapattı.

Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü koruyan CSKA, son çeyreğe 83-64 önde girdi.

Hücumdaki etkili performansını sürdüren Rus ekibi, karşılaşmadan 107-85'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla CSKA Moskova, 23. maçındaki 18. galibiyetini alırken Gran Canaria ise 17. kez kaybetti.

Ev sahibi ekipte Sergio Rodriguez 18 sayı, 8 asist ile yıldızlaşırken Will Clyburn 17, Alec Peters 15 sayıyla oynadı.

Gran Canaria'da Marcus Eriksson ve Kim Tillie 13'er sayıyla oynarlarken DJ Strawberry de 12 sayı üretti.