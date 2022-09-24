Tenis tarihinin yaşayan efsanesi Roger Federer, aktif tenis kariyerine Laver Cup'ta çiftler maçıyla veda etti. İsviçreli tenisçi böylece 22 yıllık profesyonel kariyerini sonlandırırken, maç sonu gözyaşlarına hakim olamadı.

Federer, maç sonu konuşmasında duygusal anlar yaşarken, "Bir daha olsa, her şeyi başından tekrar yaparım. Beni çok insan alkışladı. Bu, benim için dünyalar ifade ediyor. Herkes burada. Ailem, arkadaşlarım... Eşim, beni çok uzun bir süre önce durdurabilirdi. Ama oynamama izin verdi. Annem olmasa, burada olmazdım. Teşekkür edecek çok insan var. Müthiş bir geceydi, herkese çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Laver Cup Avrupa karmasında Rafael Nadal ile çiftler maçı oynayan Roger Federer, Jack Sock - Frances Tiafoe çiftine 4-6, 7-6, 11-9'luk setlerle 2-1 mağlup oldu. Dünya karması bu galibiyetle Avrupa karması karşısında 2-2'lik eşitliği yakaladı. Roger Feder böylece 22 yıllık profesyonel kariyerini sonlandırırken, maç sonu duygusal anlar yaşadı.

Art arda 237 hafta bir numarada kaldı

İsviçreli yıldız tenisçi, sportmen ve alçakgönüllü karakteri, oyuna yaptığı katkıları, hırsı ve estetik vuruşlarıyla, tenisseverlerin gönlünde "Ekselansları" unvanıyla ödüllendirildi.

Federer, İspanyol Rafael Nadal ve Sırp Novak Djokovic arasında yaşanan ve "Büyük Üçlü" olarak adlandırılan ezeli rekabet, tenisin yanı sıra spor tarihinin en parlak dönemleri arasına adını altın harflerle yazdırdı. Bu üç tenisçi arasındaki maçları, milyonlarca sporsever ekran başından keyifle izledi.

Toplam 310 hafta boyunca dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Federer, üst üste 237 hafta bir numarada kalan tenis tarihinin tek ismi olarak tarihe geçti.

103 ATP turnuvası şampiyonluğuyla tüm zamanların en çok turnuva kazanan ikinci ismi konumundaki Roger Federer, Nadal (22) ve Djokovic'in (21) ardından 20 kezle tek erkeklerde en çok grand slam kazanan üçüncü tenisçi konumunda.

Wimbledon'ın en başarılı tenisçisi oldu

Wimbledon'da 8 kez kupaya uzanarak turnuva tarihinin en başarılı erkek tenisçisi Federer, açık dönemde 5 şampiyonluk yaşadığı ABD Açık'ta en çok zirveye uzanan tenisçi unvanını ise ABD'li eski yıldızlar Pete Sampras ve Jimmy Connors ile paylaştı. Federer, diğer grand slam turnuvalarından Avustralya Açık'ta 6, Fransa Açık'ta ise bir kez mutlu sona ulaştı.

Kariyeri boyunca bin 500'ün üzerine maça çıkan ve bunların bin 251'ini kazanan Federer, grand slamlerde en çok müsabakaya çıkan tenisçi oldu.

Açık dönemde bu turnuvalarda en fazla çeyrek final (58), yarı final (46) maçlarına çıkan oyuncu rekorlarının sahibi Federer, 31 karşılaşmada ise final gördü. Sadece Djokovic, 32 finalle bu alanda İsviçreli tenisçiyi geride bırakabildi.

Kariyerinin zirvesini 2003-2009 yılları arasında yaşadı

8 Ağustos 1981'de dünyaya gelen Federer, henüz 1988 yılında Wimbledon'ın gençler kategorisinde kupaya uzanarak başarılı geçecek tenis kariyerinin sinyalini verdi. İsviçreli tenisçi, grand slam turnuvalarındaki ilk zaferini 2003'te Wimbledon'da 21 yaşındayken, sonuncusunu ise 2018'de Avustralya Açık'ta yaşadı.

2003 ile 2009 yılları arasında kariyerinin zirvesine ulaşan Federer, çıktığı 28 grand slam finalinin 21'inden zaferle ayrılarak unutulmaz bir performansa imza attı. 2004, 2006 ve 2007'de dört grand slam turnuvasından üçünü ve ATP Finalleri'ni kazanan İsviçreli yıldız, Wimbledon ve ABD Açık'ta ise üst üste 5 kez kupa sevinci yaşadı.

Nadal ve Djokovic'in 2010 yılından itibaren rekabete girmesiyle eski başarılarını tekrarlayamayan Federer, buna rağmen tenis tarihinin en iyi üç ismi arasında kalmayı uzun yıllar başardı. İsviçreli tenisçi, son 12 yıl içinde Avustralya Açık'ta 3 (2010, 2017, 2018), Wimbledon'da ise 2 (2012, 2017) kupaya uzandı.

İki kez olimpiyatlarda madalya sevinci yaşadı

Federer, olimpiyatlardaki performansıyla da adından sıklıkla söz ettirdi. 2008 Pekin Olimpiyatları'nda vatandaşı Stan Wawrinka ile çift erkeklerde altın madalya kazanan Federer, Londra 2012 tek erkekler finalinde ise Büyük Britanyalı Andy Murray'e kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Roger Federer, 2018 Avustralya Açık'ta yaşadığı şampiyonlukla 20 grand slam kazanan ilk erkek tenisçi unvanına sahip olurken, 36 yaşında dünya sıralamasının zirvesine çıkarak bu alanda en yaşlı tenisçi olarak da tarihe adını yazdırdı.

Dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu

Spor dünyasının en prestijli ödüllerinden Laureus Dünya Spor Ödülleri'ni 5 kez kazanan tek sporcu konumundaki Federer, serveti ve hayırseverliğiyle de her zaman ön plana çıktı. Özellikle Afrika'da zor koşullarda yaşayan çocuklar için birçok kez yardımda bulunan Fedrerer, tenis organizasyonlarından 131 milyon dolar kazandı.

Forbes dergisine göre, popülerliği ve karizmasından dolayı dünyanın en fazla sponsor desteği alan sporcusu olarak gösterilen 41 yaşındaki tenisçi, yaklaşık 1 milyar dolarlık servetiyle tüm zamanların en çok kazanan sporcusu konumunda.



