Ekrem Yüce: Sakarya çok özel bir organizasyona ev sahipliği yapacak

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde 24 Temmuz Cuma günü saat 20.00’de gerçekleştirilecek tanıtım törenine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yanı sıra spor, sanat ve siyaset camiasından çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.

Törende özel bisiklet gösterilerinin yanı sıra sürpriz gösteriler izleyicilere sunulacak.

"Sakarya çok özel bir organizasyona ev sahipliği yapacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya’nın çok özel bir organizasyona ev sahipliği yapacağını belirterek, "Dünyanın gözü şehrimizde olacak. Şampiyona öncesi tanıtım programımızı yine Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde yapacağız. 24 Temmuz’da gerçekleştireceğimiz lansmana tüm hemşehrilerimi davet ediyorum. Bisiklet şehri Sakarya’mızda inşallah yeni bisiklet yolları ve akıllı bisiklet uygulamalarıyla bisiklet sporunu ve sporcularını desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA