Ekrem Örenç: 'Üstün oynayan taraftık ama olmadı'

Spor Toto Süper Lig ’in 15. haftasında Sivasspor ’u konuk eden ve sahadan 2-1’lik yenilgiyle ayrılan Kasımpaşa’da Teknik Sorumlu Ekrem Örenç maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ekrem Örenç, "Maça çok iyi başladık. Oyunu istediğimiz gibi yönlendirdik. Göze hoş gelen bir oyun oynadık. Kanatlardan bastırdık. Ancak Sivasspor’un ani atağıyla bir gol yedik. Buna karşın yine iyi oynadık. Bugün 75 dakika boyunca iyi oynadık. Devrenin bitimine yakın berberliği yakaladık ve üstün oynamaya devam ettik. İkinci yarıda yine üstün oynadık. Sivasspor’un ofansif anlamda çok bir şey yapmadığını maç boyunca gördük. Ancak bu futbol . İyi oynarsınız, topunuz direkten döner, ıska geçersiniz, bunlar futbolda var. Sivasspor futbol kuralları doğrultusunda sınırları zorladı" dedi.

Örenç sözlerini şöyle tamamladı:

"Zaman çalma konusunda çok iyilerdi. Oyunu yavaşlattılar. Hakem de bugün etkenlerden birisi olabilir. Dünya Kupası’nda gördük, herkes oyunu hızlandırmak için gayret gösteriyor. Bunu kulüp olarak görmememiz lazım. Sakatlık olunca yatabilirsiniz belki ama sakatlık yokken oyunu yavaşlatmak doğru değildir diye düşünüyorum. Biz oyunumuzu geliştirerek oynayacağız. Bunu başaracağız da. Sivasspor’u ve Rıza hocayı tebrik ediyorum."