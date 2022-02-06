Ekrem Memnun: Hiç antrenman yapamadık

Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Nef, Anadolu Efes'e 103-91 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Galatasaray Nef Başantrenörü Ekrem Memnun açıklamalarda bulundu.

Yaşadıkları sorunlara rağmen olumlu bir görüntü sergilediklerini belirten Memnun, "Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Kazanmak istiyoruz ve her maçı bunun için oynuyoruz. Spor bu. Bazen tam takım oyunuyorsunuz bazen de sorunlarla sahaya çıkıyorsunuz. Herkes için geçerli. Böyle bir dönem yaşıyoruz. Onun dışında sahada birçok olumlu şey vardı. Olumsuz şeyler de oldu. Olumsuz şeyleri düzeltmeye çalışacağız. Olumlu şeylerin sayısını artırmaya çalışacağız" dedi.

Zorlu karşılaşma öncesi Covid-19 problemleri nedeniyle antrenman yapamadıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Hiç antrenman yapamadık. Bu bahane değil ama bir gerçek. Arkadaşlarımın büyük bir kısmının testleri bugün negatif çıktı. Bazılarını korkarak oynattım. Enerjileri düşüktü. Sonuçta bulaşıcı bir hastalıktan geldik. Antrenmansız olmaktan dolayı çok korkarak oynattım. Covid olmayan arkadaşlar 40 dakikaya yakın oynadılar. Buna mecburduk. Rotasyonumuz çok kısaydı. En korktuğum şey sakatlık olmasıydı. Yarın sabah hasar kontrolü yapacağız. Umut ediyorum ki büyük şeyler çıkmayacak. Buraya gelip bize destek olan taraftarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Oyuncuları da mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Anadolu Efes Euroleague şampiyonu bir takım. Çok formdalar. Oynamaları gerektiği gibi oynadılar. Onları da tebrik ediyorum. Önümüze bakacağız. Çarşamba günü çok önemli bir maçımız var. Diğer arkadaşları da ritme sokmaya çalışarak hep beraber mücadelemize devam etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.