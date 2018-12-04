Ekrem İmamoğlu kimdir? Ekrem İmamoğlu nereli, kaç yaşında?

2019 Yerel Seçimlerine artık kısa bir süre kaldı. Partilerin belediye başkan adayları merakla bekleniyor. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismi geçiyor. 2009 Yılında CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olan Ekrem İmamoğlu 2014 yılında CHP'den girdiği seçimde Beylikdüzü Belediye Başkanı olmuştu. 2019 Yerel Seçimleri yaklaşırken Ekrem İmamoğlu kimdir? Ekrem İmamoğlu nereli? Ekrem İmamoğlu kaç yaşında? Gibi soruların cevapları internetten araştırılıyor. İşte Ekrem İmamoğlu hakkında tüm detaylar...

Ekrem İmamoğlu kimdir?

Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon’da doğdu. Trabzon Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. 1992`de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı. 2009’da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü’nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir. Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991’den bu yana Beylikdüzü’nde yaşıyor. Evli ve 3 çocuk babası olan Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Atatürkçü Düşünce Derneği, Beylikdüzü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Kızılay ve Gürpınarspor Kulübü olmak üzere birçok sivil toplum örgütüne üyedir.

Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatı

CHP'ye 2008 yılında üye olan İmamoğlu, 2009 Yerel Seçimleri'nde Beylikdüzü belediye başkanlığı için aday adayı oldu. CHP MYK'nın 16 Eylül 2009'da İlçe Başkanlığı'na atanan İmamoğlu, aynı yıl CHP'nin Beylikdüzü 1. İlçe Kongresi'nde seçilen ilk İlçe Başkanı oldu.

2014 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı olarak seçime katılan Ekrem İmamoğlu, oyların yüzde 50,83'ünü alarak Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu. CHP, 2009 Yerel Seçimleri'nde ilçede yüzde 44,59 oy almıştı.

Ekrem İmamoğlu konuştu!

CHP’de İstanbul adaylığı için çok sayıda isim yarışsa da son dönemde Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ismi öne çıkmaya başladı. Kulislerde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “gönlünde yatan” ismin de İmamoğlu olduğu ileri sürülüyor. Bir süredir adaylık ihtimaliyle ilgili medya organlarına konuşmaktan kaçınan İmamoğlu, ilk röportajını Milliyet’e verdi.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun kendisi hakkındaki övgüleri ve parti içinden gelen “olumlu” mesajların anımsatılması üzerine, şunları söyledi: “Bir insan hakkında, kendi partisinin bu kadar değerli açıklamalar yapması, sahiplenmesi, benim için büyük bir kıvanç kaynağıdır. Genel başkanımızın ifadeleri de benim için büyük mutluluktur. Gerçekten ne mutlu bana. Ancak bu mutluluk, aynı zamanda bizim var olan sorumluluğumuzu da artıran bir durumdur. Bu övgüler bizi bir rehavete değil, daha fazla çalışmaya ve daha fazla sorumluluğa yöneltiyor.”

"KONUŞUYORUZ"

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde, kendisine, “İstanbul’u düşünür müsünüz?” teklifinin iletilip iletilmediğinin sorulması üzerine şöyle konuştu: “Tabii sayın genel başkanımız ile bizim aramızda bir diyalog vardır. Elbette ki konuşuyoruz. Konuştuğumuz konular da Beylikdüzü ve İstanbul konularıdır. İstanbul’un içinde bulunduğu durumu, İstanbul’un bir değişime muhtaç olduğunu sadece biz değil İstanbullular da söylüyor. Genel başkanımız da bizim gibi bu değişimin en iyi tanımını yapmaya çalışıyor. İnşallah devam edecek görüşmeler neticesinde en doğru kararlar verilecektir.”

Daha önceki açıklamalarında, bir dönem daha Beylikdüzü’nde kalmak istediğini beyan eden İmamoğlu’nun son dönemde parti içinden gelen ısrarların ardından bu kararında değişiklik olduğu belirtiliyordu. İmamoğu bu konuda, “Beylikdüzü bundan önce 10 yıl başka bir siyasi anlayışla yönetildi. Biz ise son 4.5 yılda gerçekten büyük bir değişime imza attık. Elbette ki her belediye başkanı, kendi başlangıcı olan bu değişimi tamamlamak ister. Ancak bu büyük değişim İstanbul’un 39’da 1’i ile mümkün olmuyor. Ben sorumluluk sahibi bir belediye başkanıyım. İstanbul’un değişimi ile ilgili de fikir sahibiyim” dedi.

"KİMSE KAÇMAZ"

İmamoğlu, “Parti karar verirse ‘görevden kaçmam’ diyor musunuz” sorusuna, şu yanıtı verdi: “İstanbul’u yönetmek gibi bir düşünceyi zihnimizde yok sayamayız. Elbette ki ajandasında İstanbul olan bir belediye başkanıyım. Bir görev süreci tayin olduğunda, partimiz adına bir görev tayin olduğunda kimse kaçmaz. Kim olursa olsun herkes de o kişiye destek olur.”

"AJANDAM VAR"

İmamoğlu, “Her ilçe belediye başkanının hayalinde İstanbul’u yönetmek olmalıdır. Çünkü o zaman görevini daha büyük bir sorumlulukla yerine getirir. Elbette ki yani şunu söyleyeyim; İstanbul’u yönetmek bizim de olduğu gibi, her belediye başkanının hayalinde vardır” dedi.

İstanbul ile ilgili çalışmalara başlayıp başlamadığının sorulması üzerine İmamoğlu, “İstanbul ile ilgili ajandam var. Biz 4.5 yıldır Beylikdüzü’nde görev yaptığımız için, İstanbul’un her anıyla ilgiliyiz. Sadece son birkaç haftada değil. İstanbul’un her hususunu tartışıyoruz” diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu projeleri...

1 milyon m² büyüklüğü ve 6 etaptan oluşumuyla İstanbul’un en yeşil ve en büyük kent içi parklarından biri Yaşam Vadisi 1.etabı 19 Mayıs’ta hizmete açıldı. 1. etap içerisinde bulunan fonksiyonların daha da geliştirilerek kurgulandığı Yaşam Vadisi’nde, Beylikdüzü sahile kadar uzanan yeşil koridor içerisinde birbirinden farklı kullanımlar yer alıyor.

Yarışma süreci içerisinde tasarımı belirlenen Yaşam Vadisi’nin 1.etap dışında kalan kısımları değerlendirilirken 6 farklı kategoriye ayrıldı. 1.etap bölgesini giriş kısmı olarak kabul eden tasarım yaklaşımında 1.etap ile Volvo Kavşağı arasında bulunan kısım “Çekirdek” kısım olarak nitelendirildi ve 2.etap olarak belirlendi. Bu bölgede vadinin ana fonksiyonlarla birleşimi ve merkez olarak işlemesi öngörüldü. Alan genelinde kamu kullanımlarını arttırıcı kullanımlar ve kamusal alanlar değerlendirildi. Yaşam Vadisi’ni çevreleyen alan içerisinde bulunan sağlık, turizm ve eğitim fonksiyonları da vadi içerisindeki kurguya dahil edildi.

Buna ek olarak, Volvo Kavşağının olduğu kısım, “Birleştirici Merkez” olarak nitelendirildi. Yol üzerinde yaya ve taşıt trafiğinin düzenleneceği bu alanda, Yaşam Vadisi kesintisiz bir şekilde kavşak altından devam edecek şekilde tasarlandı. Alanın temel kimlik öğelerinden biri olacak olan Volvo Kavşağı hem bir odak noktası olarak, hem de etrafındaki trafik gürültüsünü dışarda bırakacak yapıda sessiz bir merkez olarak tasarlandı. Genel yeşil sistem içerisinde, kavşak altında bulunan alanda yeşil alanlara ek olarak farklı fonksiyonlarla desteklenmiş bir mekân oluşturuldu.

Buradan sahildeki merkeze kadar uzanan kısım yine içerisinde farklı nitelikte bahçelerin ve kullanım alanlarının yer aldığı açık ve yeşil alan olarak kurgulandı. “Yeşil Odak” olarak tanımlanan ve yoğunlukla konut kullanımı ile çevrelenmiş bu alan, rekreasyon, spor ve dinlenme olanakları sağlayan bir vatandaşların yoğun kullanacağı bir bölüm olarak tasarlandı.

Kültürel ve ticari fonksiyonların daha yoğunluklu olduğu “Sahne Noktası/Deniz Odağı” olarak adlandırılan sahil noktasında Beylikdüzü’nün yıllardır beklediği kullanım alanları açıldı. Mevcutta bulunan sahil projeleri birlikte konser alanlarının, restoranların olduğu, insanların keyifle zaman geçirecekleri bir bölge tasarlandı.

YAŞAM VADİSİ 1. ETAP

Kuzeyden Çankaya Caddesi, Güneyden Anadolu Caddesi, Doğudan Derviş Eroğlu, Erdemli Caddesi, Batıdan da Kışla Caddesi ile çevrilmiş 242 bin 843 m2’lik Yaşam Vadisi 1. etap, Beylikdüzü’ndeki aktif yaşamın bir parçası haline geliyor. Vadi, doğal haliyle İstanbul’daki en büyük kent parkı oluyor.

Yaşam Vadisi’nde halkın nefes alıp dinlenebileceği, eğlenerek sosyalleşerek kendini yenileyebileceği bir yaşam alanı oluşturuluyor. Alabildiğine yeşil, alabildiğine sosyal bir yaşam alanı olarak planlanan Yaşam Vadisi içerisinde bin 200 adet ağaç (100 tür), 40 bin adet Ağaçcık-Çalı (75 tür), bin 400 adet Sarılıcı-Tırmanıcı (6 tür), 6 bin 225 adet mevsimlik çiçek (8 tür) kullanılmıştır. Yaşam Vadisi çevresinde Huzur evi, Öğretmen evi, Okul, 2 adet belediye hizmet alanı, Buz pisti, Koruluk, Halı saha gibi kamu alanları ile entegre edilmiş bir peyzaj düzenlemesi ile eşsiz bir park olmaya adaydır.

Gölet, havuz, şelale ve su oyunları;

Yaşam Vadisi içerisindeki; Gölet: 3360,96 metrekare, Uzak Doğu Bahçesi Gölet: 739,08 metrekare olmak üzere toplam 4100,04 metrekare biyolojik gölet bulunmaktadır. Bunların dışında; Dere ve şelale: 1613,24 metrekare, Meydan Şelale: 184,45 metrekare ve Sanat Atölyesi Havuz: 30,22 metrekare olmak üzere 3 adet daha su oyunu bulunmaktadır. Yaşam Vadisi 1. Etaptaki göletlerin yapımında biyolojik arıtma sistemi kullanılmıştır. Kullanılan bu teknolojide, biyolojik gölet kimyasal bir temizlik yapmaya gerek kalmadan, suyun bitkiler ve ortamdaki bakteriler yoluyla temizlenmesi ile ortaya çıkan ekolojik oluşumlardır. Biyolojik göleti oluştururken amaç; doğadaki dengeyi bozmadan sudaki yosun konsantrasyonunu mikro-organizmalar yolu ile azaltmak ve fosforu su içinde dengelemektir. Her türlü hava şartlarına dayanabilen, daima temiz ve sağlıklı olmasına imkan sağlamakta olup her mevsim estetik ve suyun mevcut olduğu bir bahçeyi hayranlıkla seyretme imkanı sağlamaktadır. Ayrıca yine göl kenarında değerlendirilen renkli bitkilerle de adeta küçük birer cennet yaratılıyor.

Erişilebilir ve Sosyal Yaşam Vadisi;

6 farklı noktada otopark, 9 adet kapı (1 adet ana giriş kapısı, 3 adet orta giriş kapısı, 5 adet küçük giriş kapısı), ile erişilebilirliği sağlamaktadır. Beylikdüzü’ne yepyeni bir değer ve keyif katacak olan Vadi ulaşım bağlantıları, 1.18 km bisiklet yolları, toplam 3,62 km yürüyüş yolları, açık yeşil alanları, spor alanları, kafeleri ile vatandaşlara ekolojik bir koridor sunacak. Ayrıca vadi 17 adet heykel, rölyef ve 5 adet meydan barındırıyor.

Hem doğa hem kent yaklaşımıyla ele alınmış olan Yaşam Vadisi 1. Etap; Gezinti, bisiklet, koşu ve yürüyüş yolları, akülü tren ile vadi gezisi, Çim teraslar ve Yapısal çözümler üretilerek oluşturulmuş seyir terasları, Biyolojik Gölet, bu Göleti destekleyen etkinlik Alanları ve Açık/Yarı açık/Kapalı Yapısal birimler, Sanat Atölyeleri ve Sergi Alanları, Şelale Kafeterya & Restoran, Çanakkale Şehitleri anısına park ve tören alanı, Ertuğrul Fırkateyni 125. Yıl Anı Parkı (japon bahçesi), Oyun alanları (Bocce, Gateball, Satranç), Bitki Gösteri alanları, serbest çim alanları, Sosyal Etkinlik Alanları ve Sahne gibi fonksiyonları barındırmaktadır.

Kafe, Restaurant ve Kapalı birimler;

Yaşam Vadisi 1. Etap kent parkı ve rekreasyon alanı olarak düzenlenmiş olup kentsel anlamda gelişen ve değişen Beylikdüzü’nün yeni yüzüne yön verecek, sosyal ve kültürel anlamda gelişimine ön ayak olacak önemli bir potansiyele sahiptir. 4 adet işletme (Yaşam kafe, kafe restaurant, göl kafe, japon çay evi), 1 adet sanat atölyesi, 1 adet başkanlık konutu,4 adet wc bulunmaktadır.

Aydınlık ve Güvenli;

2 ve 5 metrelik aydınlatma direkleri, 2 metrelik led dekoratif aydınlatma, ağaç altı, kaya bahçeleri, havuz aydınlatmaları led projektörler ile aydınlatma ile gece bile capcanlı ve aydınlık bir kent parkı oluşturuldu. 60 adet güvenlik kamerası montajı yapılmış olup 3 tane 360 derece görüşlü ve 500 m’ye kadar net görüntü alabilen panoramik kamera bulunmaktadır. Vadi’nin 7/24 güvenli bir şekilde kontrol edilebilmesi için 5 adet üst düzey mobese kamerası ile Vadinin her noktasına ulaşılmaktadır. Görüntüler yaşam vadisi içerisinde yer alacak olan güvenlik kontrol merkezi ve Belediye’nin genel merkezine anında aktarılacaktır.

Ertuğrul Fırkateyni 125. Yıl Anı Parkı (japon bahçesi);

Beylikdüzü’nün göz bebeği Yaşam Vadisi’nin 1. Etap içerisinde şehitlerin anısına bir Japon Bahçesi oluşturuldu. 1889 yılında görevlendirilen Ertuğrul Fırkateyn’indeki 540 askerin şehit olduğu o günün unutulmaması için adım atan Beylikdüzü Belediyesi, Japon Bahçesi temalı çalışmayı kültürüne uygun şekilde tamamladı, bahçe, vatandaşların ziyaretini bekliyor. Bahçe, Japon İmparatoru Meiji Dönemi’nden sonra görülen batılılaşmanın etkilerini de kimliğinde taşıyor.

Japonlar bahçeyi, sadece güzellik, zenginlik ya da lüks aracı olarak düşünmeyip karakterindeki doğa sevgisinin ve özleminin bir parçası kabul etmişlerdir. Bu nedenle Japon Bahçeleri doğanın çok güzel temsil edildiği, bir gezinti yeri, ressamın tuvaline bir şeyler karaladığı, şairin ilk dizelerini söylediği mekan ve en önemlisi insan ruhunun dinlendirildiği ortamlar olarak tasarlamıştır.

Oluşturulan mekanda, Japon çay törenlerinin yapılabileceği bir çay evi, kuru taş bahçeleri, pagoda, Japon fenerleri, zigzag köprü, küçük dere ve biyolojik göletler ile uygun diğer donatılardan oluşuyor. Tüm bitki materyalleri geleneksel Japon bahçelerinde yer alan bitkilerden seçilerek sonbahar renklenmelerine özen gösterilerek gerek giriş kapıları gerekse köprü ve donatılarda mümkün olduğunca orjinallerine bağlı kalınarak hazırlandı. Mutluluğu simgeleyen ve Sakura adı verilen kiraz, çam ve bambu klasik üçlü Japon bitkisi çeşitleri de bahçe içerisinde kullanıldı. Japon bahçesi alışılmışın dışında yatılan-uzanılan, piknik yapılan bahçeler değil; çevresinde gezilip sembolik tasarımların anlamlarının düşünüldüğü ruha hitap eden bahçelerdir.

Çanakkale destanı Parkı ve tören alanı;

1915-1916 yılları arasında yaklaşık 8 ay boyunca yapılan savaş sonucunda kazanılan zaferi anlatan bir köşe yapılmaktadır. Çanakkale savaşı dönemi 3 bölümde ele alınmıştır. İlk bölümde lise ve dengi okullarda okuyan genç neslin( seçkin liselerinin öğrencileri) gönüllü olarak okuldan çıkıp savaşa giden çocukların anneleri ile vedalaşmalarını, savaşa giderken ki mutluluk ve gurur sahnelerini, siperlere inip savaşın soğuk yüzüyle karşılaşınca korku ve endişeleri konu alınmıştır. Tüfekler çalınca son okul zilini...

‘’Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!’’

İkinci bölümde eli silah tutan Mehmetçikler ve diğer bölümde ise Komutan ve kahramanlar yer almaktadır. Yine bu bölümde de vatanı için mücadele veren bütün kahramanların hikayesini anlatan gül bahçesine girercesine şehadete koşmuş şehitlerimizi, tarih yazmaya giden kahramanlarımızın hikayesi Dünya da eşi olmayan bir anıt rölyef ile anlatılacaktır.

“Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar payidar kılan ve bu uğurda şehit olan halkımız, ordumuz, analarımızı dedelerimiz ve atalarımız buradadır.”

Vadi içerisindeki Çanakkale destanını anlatan hilal şeklinde rölyef ve o ruhu yaşatacak olan konuşma, yazıların bulunduğu sütunlar ve figürler ile maneviyatı ile herkesi içine alan bir çalışma olacaktır.

YAŞAM VADİSİ 2. ETAP

341 bin 488 m² olup içerisinde 6.6 km yaya yolu, 2.2 km bisiklet yolu projelendirildi.

2.Etap olarak belirlenen “Çekirdek” alanda Eğlence ve Yaşam Merkezi’nin bulunduğu alan ile başlayan kısımda kavaklıkların içerisinde bulunan sessiz okuma bahçeleri yer alıyor. Aynı alan içerisinde kütüphane ve kafe ile rekreatif birimler kurgulanıyor. Bununla birlikte işleyecek ıhlamur bahçesiyle yan yana olacak 2350 metrekarelik bir macera parkı da planlanıyor. Alan içerisinde yaya aksının oluşturulduğu platform üzerinde kiosklar da bulunuyor.

Yeşilin temel tasarım öğesi olduğu projede vadinin ilk etabından sahile kadar yaya erişimi sağlanması amaçlanıyor. Bu doğrultuda yaya yolunun doğal malzeme kullanılarak yapılması öngörülüyor. Yeşil ve ahşap gibi doğal malzemelerden oluşan yaya omurgası üzerinde belli odak noktaları bulunmaktadır. İnsanları kentin yoğun ve yorucu havasından uzaklaştırıp doğa ile baş başa bırakacak projede 900 metrekarelik yansıma havuzu, çeşitli yaş gruplarına hitap eden modern temalı oyun alanları ile skatepark, 80 metre uzunluğunda sergi ve kültür köprüsü, orman alanı, bitki tünelleri, erguvan ağacı bahçesi, leylek bahçesi, sessiz bahçe, çiçek bahçesi gibi doğal peyzaj alanlarının yanı sıra çeşitli yaş gruplarına hitap edecek etkinlik alanları da yer alıyor. Ailece vakit geçirebileceğiniz vadide 2300 metrekarelik 2 adet macera parkı, 0-6 yaş grubu için 2150 metrekarelik, 6-12 yaş grubu için 2800 metrekarelik çocuk oyun alanları, ahşap köprü, seyir terasları, gençlik merkezi ve dans platformu bulunuyor.

İSKİ dere bakım yolu boyunca uzaması planlanan Yaşam Vadisi 2.etap sahile kadar uzanan bir proje olması planlanmış olup Büyükşehir Mahallesi ile Kavaklı Mahallesini birbirine bağlayan bir Park haline getirilecektir. Böylece; Adnan Kahveci Mahallesi, Büyükşehir Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Barış Mahallesi, Kavaklı Mahallesi ve Sahil Mahallesini birbirine entegre eden bir proje oluşacaktır. Ayrıca vadi ile komşu olan Eğitim Vadisi’nin hemen yanında atletizm pisti yapılarak Beylikdüzü Belediyesi olarak gençlere spor imkanı sağlanmaya devam edilecektir.

1 milyon m² büyüklüğünde olan ve Beylikdüzü sahile kadar uzanan 6 etaplık Yaşam Vadisi’nin 3, 4, 5 ve 6’ncı etabı 19 Mayıs’ta açılan 1. ve proje aşamasında olan 2. etabın kurguları geliştirilerek planlanacak. Vadi tamamen bittiğinde Beylikdüzü’nde geniş bir yeşil koridor oluşturacak.

Cumhuriyet Caddesi projesi...

Batı İstanbul Bölgesi'nde bir ihtiyacı karşılayacak olan proje ile insanların keyifle zaman geçirecekleri kamusal fonksiyonlarla şekillenen yeni bir yaya aksı oluşturulacak.

​100 yıllık Cumhuriyet tarihini yansıtacak​ olan bu aks boyunca kent meydanı, parklar ve spor alanları, 2000 araç kapasiteli büyük bir kapalı otopark, dinlenme ve eğlenme alanları​, Yakın​​ Tarih Müzesi, Nikah sarayı, Belediye Hizmet Binası, 6.000 kişilik amfi tiyatro gibi ​kamusal fonksiyonlar kurgulanacak.

​Mevcutta otopark olarak kullanılan FSM Camii'nin meydanı yeni fonksiyonu ile birlikte Batı İstanbul'a hizmet eden bir nikah sarayı projesiyle işlevlenecek. Kurgulanan bu fonksiyonun yer altında yapılması ile birlikte meydan fonksiyonu özelliğini kaybetmemiş olacak. İnsanların açık alanda zaman geçirmelerini sağlayacak, ticari fonksiyonlarla da desteklenen yeni bir kent meydanı Beylikdüzü'ne kazandırılmış olacak. Camii ile ilişkinin güçlü bir şekilde kurulduğu projede, nikah salonuna hizmet edecek 300 m2’lik kantin/kafe​, yaklaşık 400’er m2 büyüklüğünde 4 adet Nikah salonu​, tüm salonların 180’er m2’lik 4 adet takı salonu​, toplamda 740 m2lik 7 Toplantı odası​ ve 670 araçlık k​​apalı otopark​ bulunacak.

Günümüzde yaygınlaşmış olan ve insan ölçeğinden uzaklaşmış AVM'lere bir alternatif olarak Semt Çarşısı inşa edilecek. Bu çarşıda insanların açık alanda vakit geçirebilecekleri, aileleriyle gelip kafelerinde ve restaurantlarında oturacakları, aynı zamanda alışveriş de yapabilecekleri avlulu yeni bir semt çarşısı oluşturulacak.

40 -150 m2'lik 26 adet dükkan​ın kurgulandığı bu alanda aynı zamanda atölyeler için de alanlar mevcut olacak.​

Aks üzerinde kurgulanan, Cumhuriyetin yakın tarihinin anlatılacağı Yakın Tarihi Müzesi Tarih Vakfı ile birlikte yürütülecek. ​ ​

Yenilikçi ve modern mimari konusunda İstanbul içerisinde örnek teşkil edecek yeni müze kompleksi ile Beylikdüzü’nün markalaşması yolunda önemli bir adım daha atılmış olacak.

Mimari ve içerik anlamında eksiklikleri olan Beylikdüzü Kültür Merkezi yepyeni görüntüsü ve yeniden kurgulanmış iç mekan tasarımı ile birlikte tüm Beylikdüzü'ne hizmet verecek. Atatürk Kültür Merkezi olarak adlandırılacak olan kültür merkezinde bulunan eski salonun kapasitesi 700 kişiye yükseltilecek.

Belediyenin farklı binalarda hizmet vermesinin hem vatandaşa hem belediye bütçesine olan sıkıntısını yenen, Beylikdüzü'nün ihtiyacı olan modern belediye binası projesi ile birlikte Cumhuriyet Caddesi sonlanacak.

Bu yeni binada vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılayabileceği tüm belediye birimleri bir arada bulunacak. Belediye hizmet alanın yanında yapılacak olan 5000 kişilik amfi tiyatro da, bölgenin en önemli kültür sanat durağı olacak.

Toplamda 191.000 m2 kapalı alana sahip komplekste 41.000 m2’lik açık alan ve meydan düzenlemesi bulunuyor.​

Aydın Örs spor salonu projesi...

Beylikdüzü Eğitim Vadisi'nde açılan Aydın Örs Çok Amaçlı Spor Salonu geleceğe başarılı ve sportmen gençler yetiştirmek amacı ile açıldı. 29 yıllık antrenörlük kariyerine tam 20 kupa sığdıran ve basketbol tarihinde ülkemize Avrupa Kupası kazandıran ilk teknik adam olarak tarihe geçen Aydın Örs'ün isminin verildiği salon iki katlı olarak inşa edildi.

Alt katı Yaşar Acar Öğrenci Yurdu olarak dizayn edilen kompleks toplamda 1400 m2’ye sahip. 4 soyunma odası, 1 antrenör odası, 1 toplantı ve sunum odası, 1 fitness odası ve 4 duş yeri bulunan tesis 600 m2’lik bir basketbol sahasına sahip. Saha aynı zamanda gerektiği durumda voleybol sahasına da dönüştürülebiliyor. Binanın, 80 m2’lik Yaşam Vadisi 2. Etaba bakan bir teras manzarası da mevcut.

3 köy 3 meydan projesi...

2015 yılında Beylikdüzü Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile imzalanan protokolle şehircilik alanında İstanbul’un önde gelen 3 üniversitesiyle birlikte projenin çalışmaları başlamıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden akademik ekipler, Beylikdüzü'nde yoğun bir saha araştırması yaparak, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde akademisyenler ve öğrencilerden oluşan çalışma grupları ile beraber "3 Köy, 3 Meydan" isimli projeyi geliştirdi. İlçenin geleceğini şekillendiren bu proje için öğrenci ve akademisyenlerden oluşan fikir atölyesinde üç üniversitenin, lisans ve lisansüstü, şehir ve bölge planlama öğrencileri ile mimarlık öğrencileri güçlerini birleştirdi. Beylikdüzü’ne 3 Yeni meydan kazandırılacak proje kapsamında olan Kavaklı, Gürpınar ve Yakuplu Mahalleleri’nin kırdan kente dönüşüm süreci çok boyutlu ele alınarak, meydanların düzenlenmesine yol gösterecek uygulamalar tasarlandı ve bu fikirlerin oluşturduğu örnek proje alanlarından Gürpınar ve Yakuplu’da kentsel tasarım ve kentsel yenileme proje çalışmalarına başlandı.

Proje kapsamında ilk olarak Gürpınar bölgesinde yer altı otoparkı ve meydan projesi hazırlanmaya başlandı. Bunların yanı sıra yine Gürpınar’da Türk Telekom’a ait atıl durumdaki tesis kaldırıldı ve meydan alanında bulunan trafonun başka bir bölgeye taşınması kararı alındı. Bölgedeki karakolun taşınması konusunda meclis kararı çıktı ve Emniyet Müdürlüğü ile Gürpınar Karakolu’nun yeni hizmet binasına taşınmasıyla ilgili protokol imzalanacak. Zemin altı otopark ve üstü yeşil alan peyzaj düzenlenmeleri yapılacak.

3 Köy 3 Meydan Projesi’nin diğer bir ayağı olan Yakuplu’da ise uygulama çalışmaları başlamış olan Yakuplu Kültür Merkezi ve üzerinde oluşturulan meydan konseptiyle Yakuplu’nun yeni meydanı da oluşturulmuş olacak. Projenin üçüncü ayağı Kavaklı’da da yapılacak olan peyzaj ve yol düzenlemeleriyle meydan konsepti oluşturulacak. Kavaklı Hasan Doğan Stadı’nın rehabilitasyonu ve çevresinde gerçekleştirilecek projelerle, oluşacak yeni çekim merkezi ilişkilendirilecek.

Projenin hayata geçmesiyle Gürpınar, Yakuplu ve Kavaklı’nın birleşiminden oluşan Beylikdüzü’nün geleneksel dokusuyla modern yapısı bütünleştirilmiş olacak. Böylece mahalle hayatı, esnaf ve komşu ilişkisi gibi unutulmaya yüz tutan sosyal değerlerin yaşatıldığı bir kentsel gelişim sağlanmış olacak.

Cumhuriyet Caddesi projesi...

Batı İstanbul Bölgesi'nde bir ihtiyacı karşılayacak olan proje ile insanların keyifle zaman geçirecekleri kamusal fonksiyonlarla şekillenen yeni bir yaya aksı oluşturulacak.

​100 yıllık Cumhuriyet tarihini yansıtacak​ olan bu aks boyunca kent meydanı, parklar ve spor alanları, 2000 araç kapasiteli büyük bir kapalı otopark, dinlenme ve eğlenme alanları​, Yakın​​ Tarih Müzesi, Nikah sarayı, Belediye Hizmet Binası, 6.000 kişilik amfi tiyatro gibi ​kamusal fonksiyonlar kurgulanacak.

​Mevcutta otopark olarak kullanılan FSM Camii'nin meydanı yeni fonksiyonu ile birlikte Batı İstanbul'a hizmet eden bir nikah sarayı projesiyle işlevlenecek. Kurgulanan bu fonksiyonun yer altında yapılması ile birlikte meydan fonksiyonu özelliğini kaybetmemiş olacak. İnsanların açık alanda zaman geçirmelerini sağlayacak, ticari fonksiyonlarla da desteklenen yeni bir kent meydanı Beylikdüzü'ne kazandırılmış olacak. Camii ile ilişkinin güçlü bir şekilde kurulduğu projede, nikah salonuna hizmet edecek 300 m2’lik kantin/kafe​, yaklaşık 400’er m2 büyüklüğünde 4 adet Nikah salonu​, tüm salonların 180’er m2’lik 4 adet takı salonu​, toplamda 740 m2lik 7 Toplantı odası​ ve 670 araçlık k​​apalı otopark​ bulunacak.

Günümüzde yaygınlaşmış olan ve insan ölçeğinden uzaklaşmış AVM'lere bir alternatif olarak Semt Çarşısı inşa edilecek. Bu çarşıda insanların açık alanda vakit geçirebilecekleri, aileleriyle gelip kafelerinde ve restaurantlarında oturacakları, aynı zamanda alışveriş de yapabilecekleri avlulu yeni bir semt çarşısı oluşturulacak.

40 -150 m2'lik 26 adet dükkan​ın kurgulandığı bu alanda aynı zamanda atölyeler için de alanlar mevcut olacak.​

Aks üzerinde kurgulanan, Cumhuriyetin yakın tarihinin anlatılacağı Yakın Tarihi Müzesi Tarih Vakfı ile birlikte yürütülecek. ​ ​

Yenilikçi ve modern mimari konusunda İstanbul içerisinde örnek teşkil edecek yeni müze kompleksi ile Beylikdüzü’nün markalaşması yolunda önemli bir adım daha atılmış olacak.

Mimari ve içerik anlamında eksiklikleri olan Beylikdüzü Kültür Merkezi yepyeni görüntüsü ve yeniden kurgulanmış iç mekan tasarımı ile birlikte tüm Beylikdüzü'ne hizmet verecek. Atatürk Kültür Merkezi olarak adlandırılacak olan kültür merkezinde bulunan eski salonun kapasitesi 700 kişiye yükseltilecek.

Belediyenin farklı binalarda hizmet vermesinin hem vatandaşa hem belediye bütçesine olan sıkıntısını yenen, Beylikdüzü'nün ihtiyacı olan modern belediye binası projesi ile birlikte Cumhuriyet Caddesi sonlanacak.

Bu yeni binada vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılayabileceği tüm belediye birimleri bir arada bulunacak. Belediye hizmet alanın yanında yapılacak olan 5000 kişilik amfi tiyatro da, bölgenin en önemli kültür sanat durağı olacak.

Toplamda 191.000 m2 kapalı alana sahip komplekste 41.000 m2’lik açık alan ve meydan düzenlemesi bulunuyor.​



